全台15區有賣壓危機！專家：重劃區案高價入手得當心

今年房市在升息、疫情及打炒房政策攪局下買氣放緩，現在又適逢地緣政治震盪，市場雜訊紛沓，不少推案熱區也開始浮現賣壓警報。據591新建案統計七都各行政區的建案待售戶數，前15名中有過半數區域集中在新北、桃園兩地，尤其握有重劃區題材的行政區更是首當其衝，其中以淡海新市鎮所在的新北市淡水區，待售量達6600戶最多。

其次為A7重劃區所在的桃園市龜山區，待售量5966戶，第三為江翠北側重劃區所在的新北市板橋區，待售量3815戶。

591新建案指出，前15名行政區都擁有推案集中的重劃區題材支撐，同時又搭上近兩年房市熱潮，建商推案意願高，但近期房市降溫，恐也造成日後賣壓沉重。

若以區域來看，新北、桃園佔9區成最大苦主，包括淡水、龜山、板橋、中壢等知名區塊均名列榜上，中南部則是不少一級熱區，包括台中北屯、台南安南及高雄左營等區，同樣也面臨銷售壓力，各自有超過千戶的量體在市場流通。

591新建案表示，賣壓最重的淡水區，近幾年乘著房市熱潮及平價優勢吸引客群，價量一路翻揚，更激勵建商積極搶灘推出千戶案量，然而受限於聯外交通及東北季風等因素，加上大環境變化，建案去化放緩，也讓賣壓維持在高水位。

緊追在後的桃園市龜山區，隨著機捷通車且價格相對實惠，吸引周邊雙北、桃園購屋客湧進，早已成建商兵家必爭之地；目前當地建案個數不算多，但在造鎮案挹注下，推案住宅戶數高達1.3萬戶，待售戶數亦高居不下。

另一方面，房價漲幅過快，市場接受度備受考驗，區內建案銷況因而放緩，也是造成賣壓原因之一，像受惠青埔重劃區題材的中壢、桃園區等。

中南部亦然，包括因台積電等挹注下的區域，吸引大量建商插旗，不過隨著升息、預售屋禁止換約轉售等利空逼進，待售壓力有增無減，近來也有因疫情、329檔期延推案進場，推案大爆發下，也一併拉高待售量。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，此次統計的地區幾乎多為熱門居住地帶，多有重劃區開發，兼之有一定程度的宜居性，才會吸引建商大舉開發，多有發展成熟的居住環境，並非全面均顯危機，得留意的仍為當中的重劃區案。

陳炳辰分析，若房價還不算攀升太高的區域，比方說南部縣市，或是桃竹、台中外圍的地帶，還有單價2字頭案的話，大致上持有、購入都不用太過擔心，即便市場波動，持有成本或轉手壓力都不會太大。