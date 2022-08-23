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宜蘭最強社區 實登6年沒賠過、轉手就賺百萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
力信擎天位宜蘭運動公園第一排。圖／全國不動產宜蘭加盟店提供
力信擎天位宜蘭運動公園第一排。圖／全國不動產宜蘭加盟店提供

宜蘭市近年各項交通議題火熱，房市成長不輸六都，全國不動產企研室觀察，宜蘭市運動公園旁熱門交易社區「力信擎天」每月都有多筆實價登錄揭露，且每筆都有數百萬元不等的獲利。

另觀察「力信擎天」自105年預售，6年來累計超過340筆交易，其中有近50筆歷次轉手紀錄，皆從未賠售過，可說是宜蘭市運動公園最強社區。

全國不動產總經理藍怡婷指出，「力信擎天」位於宜蘭市運動公園第一排，樓高15樓，是在地最高指標社區，設計日式隔震，享「宜蘭帝寶」美名，該社區交易頻繁卻未賠售過，房市不佳時也能平盤脫手，確實具有相當的房價支撐力與保值力。

觀察「力信擎天」近半年實價登錄揭露，每月皆有交易紀錄，且有數百萬元不等的獲利。

如今年2月8樓戶屋主持有3年多以2200萬元脫手，獲利358萬元，每坪單價也從26.2萬元攀升至34.2萬元；今年6月11樓戶屋主則持有近6年，以總價1362萬元售出、獲利265萬元，每坪單價自30萬直接飆至38.2萬元，逼近4字頭，也創下社區次高單價紀錄。

全國不動產宜蘭加盟店店長雷遠誌表示，宜蘭近期房市買氣興盛，運動公園有宜蘭大安森林公園之稱，旁邊鄰近科學園區，招商陸續進駐，新建案房價從10年前每坪13~15萬元逐步上揚，在4~5年前房市轉冷時期已逐漸站上2字頭，現在則來到3字頭行情。

「力信擎天」位正公園第一排，為宜蘭市指標豪宅，隔震技術與建築興建成本高，加上受惠宜蘭高鐵議題，至未來縣政中心高鐵特區不遠，因此近期轉手皆有不錯的獲利與報酬率。

全國不動產宜蘭加盟店店長雷遠誌分析，宜蘭房市可分為3大區塊，包括文化中心、運動公園以及近期正夯的縣政中心高鐵特區。

文化中心屬宜蘭市蛋黃區，生活機能完善，享復興國中、宜蘭高中文教區，目前17~25年中古華廈每坪約16~18萬元、套房每坪約20萬元，新大樓每坪32~35萬元；運動中心中古華廈每坪約18~22萬元、新大樓每坪3字頭起，知名社區即為「力信擎天」。

至於縣政中心周邊因高鐵定案，近期地價翻倍，多為欲等待2036年高鐵完工的長期投資置產交易。

雖然近期全台房市觀望氣氛較濃，雷遠誌認為，宜蘭房市可望持續熱絡，包括市區轉運站、高鐵等交通利多一一進駐，陽明醫院二期工程預算通過，加上過去宜蘭房價基期低，價格相對穩定，指標社區保值性強，可持續吸引北台灣購屋客目光，後市看好。

資料來源／全國不動產
資料來源／全國不動產

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