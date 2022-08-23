快訊

台南市殺警凶嫌 持搶來警槍在新營區搶奪超商

搶攻中秋伴手禮商機 寶格推出「冰朵蛋糕」誘惑無法擋

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
以冰淇淋起家的寶格，今年中秋開發冰朵蛋糕，搭配口味多元的冰淇淋。記者宋健生/攝影
以冰淇淋起家的寶格，今年中秋開發冰朵蛋糕，搭配口味多元的冰淇淋。記者宋健生/攝影

中秋伴手禮市場百家爭鳴，除了月餅之外，冰淇淋業者也來搶商機。台中知名冰淇淋品牌「寶格冰淇淋」，今年推出三款中秋禮盒，有Q彈冰心的冰朵蛋糕，還有口味多元的冰淇淋，可以選擇單一產品，也可以蛋糕搭配冰淇淋一次滿足，沁心冰涼挑逗味蕾，是酷熱夏日無法抗拒的誘惑。

台中名店Bulga寶格冰淇淋，以製作、販售冰淇淋起家，業者運用多年精研冰品經驗，開發出業界獨創的冰心蛋糕，深受市場好評。

寶格冰淇淋老闆陳苡榛表示，美好人生不能缺少甜品，只是多數人愛吃又怕吃多鮮奶油，或者甜度過高，造成身體負擔。

有鑑於此，寶格開發出冰心蛋糕，取名「冰朵蛋糕」，蛋糕體精選麵粉搭配台灣在地蓬萊米，是「米淇淋」蛋糕，與坊間出品的蛋糕不同。

因為，一般蛋糕為了在解凍後仍維持原本濕潤口感，製程中會加入大量油脂，成為健康負擔。而「冰朵蛋糕」是採用獨家製程，打造最佳黃金油水比例，讓蛋糕體即使經過急速冷凍，也不致散失水份。

值得一提的是，寶格很接地氣，「冰朵蛋糕」原料大多採用台灣農特產，除了在地蓬萊米外，還有柳橙、檸檬等水果，調配烘烤出爐後，即刻鮮藏凍結，將美味封藏，可隨時解凍食用，品嚐最純粹的自然本味。

目前，冰朵蛋糕有濃郁蛋香經典冰朵、柳橙冰朵、巧克力柳橙冰朵及檸檬冰朵等四種口味，是寶格推出三款中秋禮盒之一的「藏月冰朵」禮盒，內有三條蛋糕，可由消費者自行搭配。

寶格以冰淇淋起家，中秋禮盒當然少不得冰淇淋組合，「好秋團圓禮盒」一盒18入，口味有牛奶、蜂蜜紅茶、抹茶及招牌桂圓等，讓人百吃不膩。為體貼消費者既想吃冰朵蛋糕，又想吃冰淇淋，二種口欲一次滿足，寶格推出「沁涼月圓」禮盒，內有一條冰朵蛋糕及8盒冰淇淋。

陳苡榛說，寶格冰品嚴選原料，除使用紐西蘭乳源的乳品，為了讓消費者體驗台灣富饒農產品，也大量採用各縣市風味名物，像苗栗有機茶加入蜜香紅豆製成的抹茶紅豆冰淇淋，還有台南東山煙燻桂圓成就香燻味十足的桂圓冰淇淋，好吃外品質有保證，消費者可以吃得安心。

冰淇淋 中秋

延伸閱讀

BLACKPINK魅力無敵！動力火車掃光周邊

巧克力控暴動！怡客聯手KitKat推出神仙夏日甜點 減肥是明天的事

免費！「真珠美人魚」快閃華山　人魚公主冰淇淋必吃

美味 健康 低熱量！「Bebop」冰淇淋與美式餐廳共譜Chill能量、更加清爽無負擔

相關新聞

利多來了！高雄小港林園捷運線及土地開發計畫過關了

國發會委員會今（22）日通過行政院交議，交通部陳報「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫」，全長11....

金城機廠暨莒光站、加蚋站開發案 總銷上看400億元

全台迎來軌道經濟，捷運萬大線第一期預計2026年通車，目前施工進度近62%，戴德梁行攜手捷運局今（22）日舉辦「金城機廠...

15宗國有地地上權招標 台中干城商業區千坪土地詢問高

國產署今（22）日公告15宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂在今年10月17日開標。

再砲轟房市亂象 顏炳立：烏雲罩頂有亮光也放不出來

顏炳立今（22）日出席金城機廠暨莒光站、加蚋站土地開發案招商說明會，他再度砲轟房市亂象，指出蛋黃區賣蛋白區的價格不合理，...

餐飲業復甦！上半年營業額逾4千億元 這類產品最夯

疫情趨緩、外食消費增加，餐飲業者 迎來一波復甦潮，根據財政部統計，6月餐飲業營業額增至619億元，較上月增加7.5%，年...

民眾買房意願持續低迷 房仲：與兩大因素有關

國泰金今（22）日發布8月國民經濟信心調查結果，針對民眾在房屋交易調查顯示，賣房意願指數從-17.4走升至-12.6，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。