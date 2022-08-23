搶攻中秋伴手禮商機 寶格推出「冰朵蛋糕」誘惑無法擋

中秋伴手禮市場百家爭鳴，除了月餅之外，冰淇淋業者也來搶商機。台中知名冰淇淋品牌「寶格冰淇淋」，今年推出三款中秋禮盒，有Q彈冰心的冰朵蛋糕，還有口味多元的冰淇淋，可以選擇單一產品，也可以蛋糕搭配冰淇淋一次滿足，沁心冰涼挑逗味蕾，是酷熱夏日無法抗拒的誘惑。

台中名店Bulga寶格冰淇淋，以製作、販售冰淇淋起家，業者運用多年精研冰品經驗，開發出業界獨創的冰心蛋糕，深受市場好評。

寶格冰淇淋老闆陳苡榛表示，美好人生不能缺少甜品，只是多數人愛吃又怕吃多鮮奶油，或者甜度過高，造成身體負擔。

有鑑於此，寶格開發出冰心蛋糕，取名「冰朵蛋糕」，蛋糕體精選麵粉搭配台灣在地蓬萊米，是「米淇淋」蛋糕，與坊間出品的蛋糕不同。

因為，一般蛋糕為了在解凍後仍維持原本濕潤口感，製程中會加入大量油脂，成為健康負擔。而「冰朵蛋糕」是採用獨家製程，打造最佳黃金油水比例，讓蛋糕體即使經過急速冷凍，也不致散失水份。

值得一提的是，寶格很接地氣，「冰朵蛋糕」原料大多採用台灣農特產，除了在地蓬萊米外，還有柳橙、檸檬等水果，調配烘烤出爐後，即刻鮮藏凍結，將美味封藏，可隨時解凍食用，品嚐最純粹的自然本味。

目前，冰朵蛋糕有濃郁蛋香經典冰朵、柳橙冰朵、巧克力柳橙冰朵及檸檬冰朵等四種口味，是寶格推出三款中秋禮盒之一的「藏月冰朵」禮盒，內有三條蛋糕，可由消費者自行搭配。

寶格以冰淇淋起家，中秋禮盒當然少不得冰淇淋組合，「好秋團圓禮盒」一盒18入，口味有牛奶、蜂蜜紅茶、抹茶及招牌桂圓等，讓人百吃不膩。為體貼消費者既想吃冰朵蛋糕，又想吃冰淇淋，二種口欲一次滿足，寶格推出「沁涼月圓」禮盒，內有一條冰朵蛋糕及8盒冰淇淋。

陳苡榛說，寶格冰品嚴選原料，除使用紐西蘭乳源的乳品，為了讓消費者體驗台灣富饒農產品，也大量採用各縣市風味名物，像苗栗有機茶加入蜜香紅豆製成的抹茶紅豆冰淇淋，還有台南東山煙燻桂圓成就香燻味十足的桂圓冰淇淋，好吃外品質有保證，消費者可以吃得安心。