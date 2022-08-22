德翔天津輪 今舉行交船典禮

德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔天津」輪 (TS TIANJIN) ，今（22）日於中船黃埔文沖船廠交付，並於同日舉行命名典禮。

因應防疫考量，本次新船命名典禮，德翔海運台北總部採線上參與方式進行。典禮現場邀請到美的國際物流平台總經理– 賓麗女士擔任命名人，主持新船命名剪纜儀式，亦有中船黃埔文冲船舶有限公司副總經理張俊雄、中國船舶工業貿易公司船海業務一部專務熊克超、日本海事協會廣州分公司總經理王培誠等嘉賓共襄盛舉，一同為「德翔天津」輪獻上順風滿載的祝福。

「德翔天津」輪是Bangkok-Max型全貨櫃船，船舶總長172公尺，寬27.5公尺，型深14.6公尺，設計航速18.5節，載重噸24,000噸，也是繼「德翔名古屋」輪、「德翔廈門」輪後，第3艘由黃埔文沖船廠為德翔海運建造的1,900TEU全貨櫃船。此1,900TEU系列船舶，搭載脫硫設備，符合IMO全球限制硫排放標準，滿足綠色環保，更符合船級社的各項最新規則，除了大幅提升設計載重量與貨物裝載能力，也有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧東南亞區域運輸以及歐美亞非航線需求，更具備市場適應性。

此外，2022年7月25日，「德翔青島」輪 (TS QINGDAO) 抵達奧克蘭 (Auckland)，代表德翔海運NZE Service (NEW ZEALAND EXPRESS Service) 能穩定提供遠東客戶直靠紐西蘭奧克蘭港的方案。該航線提供客戶往航程42天的隔週班服務，航線掛靠港口依序為：寧波 – 青島 – 上海 – 香港 – 南沙 – 蛇口 – 奧克蘭 (Auckland) – 陶朗加 (Tauranga) – 利特爾頓 (Lyttelton) – 寧波，搭配目前遠東-澳洲的三條周班航線 – CAT,CA2,CA3, 德翔海運持續深化並擴展亞洲與大洋洲間的貿易連結，提供客戶中國往返澳洲、紐西蘭的完善運輸需求。

除了持續推動航線精緻化服務以外， 德翔海運近期也將二條航線JHTS和JHTN連結,恢復為4艘CV1100 跑JHT Service (JAPAN – TAIWAN – HONGKONG – THAILAND EXPRESS Service). 為日本,台灣客戶提供直達泰國曼谷,林查班 以及 泰國客戶直達日本五大主港的快速航班. 「德翔門司」輪 (TS MOJI) 已於2022年7月29日抵達曼谷，開展JHT Service恢復串跑後的首班航次，該航線提供往返航程28天的每週班服務，航線掛靠港口依序為：大阪 – 神戶 – 名古屋 – 橫濱 – 東京 – 基隆 – 臺中 – 高雄 – 南沙 – 香港 – 蛇口 – 林查班 – 曼谷 – 林查班 – 南沙 – 蛇口 – 香港 – 大阪。

德翔海運AEC Service (ASIA EAST COAST Service)更擴大版圖到墨西哥，2022年9月26日，RANTANPLAN開始加靠曼薩尼約港 (Manzanillo)，為亞洲客戶增加運送選項，該航線是由中國與韓國往返墨西哥與美東的航線，往返航程77天。AEC航線掛靠港口依序為 : 南沙 – 寧波 – 上海 - 青島 – 釜山 – 曼薩尼約 (Manzanillo) – 諾福克 (Norfolk) – 紐華克 (Newark) – 查爾斯頓 (Charleston) – 傑克遜威爾 (Jacksonville) – 南沙。

德翔海運目前經營航線達46條，營運船隊共有52艘，自有船舶艘數達29艘。2022第四季度尚有2艘新船交付，2023年有15艘新船將交付，2024年則有6艘新船將交付，自有船舶艘數將達52艘。德翔海運Sailing along your needs，未來德翔將持續為我們的客戶帶來更具優勢的服務。