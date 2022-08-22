快訊

殺警凶嫌變裝後畫面曝光！疑搭計程車到赤崁樓 警方晚間清查轄區醫院

利多來了！高雄小港林園捷運線及土地開發計畫過關了

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
國發會通過高雄捷運小港林園線建設及周邊土地開發計畫，全長11.59公里，設置七座車站，串聯臨海工業區、新材料循環產業園區、以及林園工業區等三大工業區。（圖／國發會提供）
國發會通過高雄捷運小港林園線建設及周邊土地開發計畫，全長11.59公里，設置七座車站，串聯臨海工業區、新材料循環產業園區、以及林園工業區等三大工業區。（圖／國發會提供）

國發會委員會今（22）日通過行政院交議，交通部陳報「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫」，全長11.59公里，設置七座車站，串聯產值達1.52兆元的臨海工業區、新材料循環產業園區、以及林園工業區等三大工業區，預估總經費為533億元，2030年完工。

高雄市副市長林欽榮隨時宣布，將在小港林園延線辦理180公頃農地區段徵收，地主可分拿回45%土地；高雄市政府已在當地辦理多場說明會，有近八成地主都贊成區段徵收，預計今年年底前完成都市計畫，其中55公頃做為公共設施及溼地，並將在延線興建2、3000戶社會住宅，同時沿線土地開發能創造3.5萬人口。

國發會副主委游建華表示，高雄捷運小港林園線路線由地下銜接高雄捷運紅線小港站尾軌，止於林園工業區西側，全長約11.59公里，設置七座車站，其中六座地下、一座高架，提供小港、林園地區一車到底且低碳環保的軌道運輸服務。林欽榮表示，小港林園捷運線以年底動工為目標。

游建華表示，小港林園捷運線起於高雄捷運紅線R3站尾軌，大致沿省道台17線，採地下隧道往南延伸，經RL6站（林園11號公園）後爬升為高架，止於林園工業區西側之高值化產業園區。

國發會表示，配合南部半導體「S廊帶」，小港、林園地區則有臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等三大國家產業園區發展，年產值合計超過1.52兆；將可以優質捷運吸引廠商人才進駐新材料園區，啟動鋼鐵石化產業轉型邁向高值化發展契機。

小港林園捷運線除了帶動產業外，也帶動觀光。游建華表示，「小港林園線」串聯捷運紅線營運，往北可快速連結高鐵左營站及高雄國際航空站，往南可銜接規劃中之「林園東港線」延伸至屏東，未來可望帶動東港、大鵬灣與小琉球之觀光發展。

國發會表示，高雄市政府為提高捷運服務品質，增加捷運運輸之競爭力，規劃採八分鐘班距營運。同時，為積極提升捷運運量，高雄市政府已於「高雄市淨零城市管理自治條例（草案）」中訂定要求園區廠商研訂員工通勤計畫，鼓勵一定比例之員工搭乘捷運之法源，未來將配合大眾運輸導向與社會住宅等土地開發等方案，持續增加移入人口，提升捷運運量、票箱收入及土地開發收益。

捷運 國發會 林欽榮

延伸閱讀

高捷小港林園線綜合規畫報告 國發會審查通過

危機在後頭 國發會：台灣2052年老年占比高於主要國家

高捷小港林園線通過國發會最終審定 可望119年通車

高雄雙柯會遭綠猛攻 藍軍呼籲勿打造「說不得的政府」

相關新聞

大同總經理職務 由副董事長王金來兼任

大同公司（2371）上周總經理請辭之後，今（22）日大同公告，總經理一職將由副董事長王金來接任，也是大同公司2年的第6任...

金城機廠暨莒光站、加蚋站開發案 總銷上看400億元

全台迎來軌道經濟，捷運萬大線第一期預計2026年通車，目前施工進度近62%，戴德梁行攜手捷運局今（22）日舉辦「金城機廠...

15宗國有地地上權招標 台中干城商業區千坪土地詢問高

國產署今（22）日公告15宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂在今年10月17日開標。

再砲轟房市亂象 顏炳立：烏雲罩頂有亮光也放不出來

顏炳立今（22）日出席金城機廠暨莒光站、加蚋站土地開發案招商說明會，他再度砲轟房市亂象，指出蛋黃區賣蛋白區的價格不合理，...

餐飲業復甦！上半年營業額逾4千億元 這類產品最夯

疫情趨緩、外食消費增加，餐飲業者 迎來一波復甦潮，根據財政部統計，6月餐飲業營業額增至619億元，較上月增加7.5%，年...

民眾買房意願持續低迷 房仲：與兩大因素有關

國泰金今（22）日發布8月國民經濟信心調查結果，針對民眾在房屋交易調查顯示，賣房意願指數從-17.4走升至-12.6，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。