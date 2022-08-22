利多來了！高雄小港林園捷運線及土地開發計畫過關了

國發會委員會今（22）日通過行政院交議，交通部陳報「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫」，全長11.59公里，設置七座車站，串聯產值達1.52兆元的臨海工業區、新材料循環產業園區、以及林園工業區等三大工業區，預估總經費為533億元，2030年完工。

高雄市副市長林欽榮隨時宣布，將在小港林園延線辦理180公頃農地區段徵收，地主可分拿回45%土地；高雄市政府已在當地辦理多場說明會，有近八成地主都贊成區段徵收，預計今年年底前完成都市計畫，其中55公頃做為公共設施及溼地，並將在延線興建2、3000戶社會住宅，同時沿線土地開發能創造3.5萬人口。

國發會副主委游建華表示，高雄捷運小港林園線路線由地下銜接高雄捷運紅線小港站尾軌，止於林園工業區西側，全長約11.59公里，設置七座車站，其中六座地下、一座高架，提供小港、林園地區一車到底且低碳環保的軌道運輸服務。林欽榮表示，小港林園捷運線以年底動工為目標。

游建華表示，小港林園捷運線起於高雄捷運紅線R3站尾軌，大致沿省道台17線，採地下隧道往南延伸，經RL6站（林園11號公園）後爬升為高架，止於林園工業區西側之高值化產業園區。

國發會表示，配合南部半導體「S廊帶」，小港、林園地區則有臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等三大國家產業園區發展，年產值合計超過1.52兆；將可以優質捷運吸引廠商人才進駐新材料園區，啟動鋼鐵石化產業轉型邁向高值化發展契機。

小港林園捷運線除了帶動產業外，也帶動觀光。游建華表示，「小港林園線」串聯捷運紅線營運，往北可快速連結高鐵左營站及高雄國際航空站，往南可銜接規劃中之「林園東港線」延伸至屏東，未來可望帶動東港、大鵬灣與小琉球之觀光發展。

國發會表示，高雄市政府為提高捷運服務品質，增加捷運運輸之競爭力，規劃採八分鐘班距營運。同時，為積極提升捷運運量，高雄市政府已於「高雄市淨零城市管理自治條例（草案）」中訂定要求園區廠商研訂員工通勤計畫，鼓勵一定比例之員工搭乘捷運之法源，未來將配合大眾運輸導向與社會住宅等土地開發等方案，持續增加移入人口，提升捷運運量、票箱收入及土地開發收益。