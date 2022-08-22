金城機廠暨莒光站/加蚋站開發案 總銷上看400億元

全台迎來軌道經濟，捷運萬大線第一期預計2026年通車，目前施工進度近62%，戴德梁行攜手捷運局今（22）日舉辦「金城機廠暨莒光站/加蚋站2處土地開發案」招商說明會，預估開發總銷金額上看400億元以上，預計明年1月3日截止收件，明年下半將完成評選及簽約作業。

捷運局說明，金城機廠暨莒光站位於新北市中和區莒光路以南、土城區金城路二段以北，基地面積廣達3.5萬坪，預估開發量體超過9.4萬坪，規劃開發為以捷運機廠暨車站為中心的大型住宅社區、辦公大樓、商場及人工平台的巨型造鎮，總銷售金額超過400億元，為周邊發展起到領頭作用。

此外，加蚋站位於台北市萬華區萬大路，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈，基地面積128坪，預計開發地上7層都會精緻宅，南萬華生活機能完備，房價相對其他行政區便宜，吸引台北首購族、新生家庭及換屋族的青睞。

捷運局進一步表示，金城機廠距新版特區僅約10分鐘車程，並緊鄰中和及土城工業聚落，隨著近年產業升級腳步，逐漸從傳統製造業走向高附加價值資通訊科技園區，帶來大量菁英人才就業機會，擴及周邊城市居住需求大增，加上交通建設逐步到位，從土城暫緩重劃區推案量及房市走勢可略窺見本案未來發展可期。

捷運局指出，捷運萬大線通車後，交通便捷及生活機能到位，將為本案打造另一處板橋新生活圈，本案2處基地預估投資金額合計超過200億元，深具規模效益，一推出公告即吸引多組大型開發商領標，是為插旗萬大線土地開發的絕佳標的。捷運局強調，該局辦理土地開發逾30年，制度已臻完善，期盼投資人踴躍參與本案土地開發，讓民間源源不斷的動能注入公共建設，攜手市民與投資人共創嶄新未來。