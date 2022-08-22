泰博與日本大廠NIPRO合作抗原快篩 取得進軍日本門票

泰博（4736）今（22）日宣布，與日本醫材大廠NIPRO合作開發的抗原快篩，獲得日本PMDA（醫藥品暨醫療器材管理局）認證，正式取得進軍日本市場門票。

泰博生技與日本醫材大廠NIPRO合作，是由NIPRO協助泰博COVID-19抗原快篩在日本進行臨床試驗，再向日本政府厚生省依PMDA模式申請醫材取證，此次成功取證已開啟台灣在檢驗試劑產業拓銷至日本市場的先河，未來雙方將持續深化在日本及全球市場商務合作的經驗與實質關係。

泰博生技表示，NIPRO為日本醫材領先大廠，且為全球第2大透析設備製造商，市佔率約20%，全球共有58間子公司，總員工約19,300人。目前正值日本考慮調降COVID-19傳染病等級，將與流感成為相同傳染等級之際，預估日本政府及民間對COVID-19抗原快篩的需求將會大幅增加。

泰博生技所開發的COVID-19抗原快篩，過去在海外市場已銷售至歐洲，後來並延伸到印度、泰國、香港、越南、柬埔寨及菲律賓等地。

由於日本近日新冠疫情確診人數持續飆高，19日已高達26萬1,029例。泰博表示，尚無法確定何時正式出貨到日本市場，但是面對接下來的秋冬季節，合作夥伴應會提早備貨。