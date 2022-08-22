泰博新冠快篩取得進軍日本門票 與日廠合作成功取證

泰博（4736）COVID-19抗原快篩取得進軍日本市場門票，今（22）日宣布與日本醫材大廠NIPRO合作開發的抗原快篩，取得日本PMDA認證。

泰博表示，與日本醫材大廠NIPRO合作，是由NIPRO協助泰博COVID-19抗原快篩在日本進行臨床試驗，再向日本政府厚生省依PMDA模式申請醫材取證，此次成功取證已開啟台灣在檢驗試劑產業拓銷至日本市場的先河，未來雙方將持續深化在日本及全球市場商務合作的經驗與實質關係。

NIPRO為日本醫材領先大廠，且為全球第2大透析設備製造商，市占率約20%，全球共有58間子公司，總員工約19,300人。目前正值日本考慮調降COVID-19傳染病等級，將與流感成為相同傳染等級之際，預估日本政府及民間對COVID-19抗原快篩的需求將會大幅增加。