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時尚名人齊聚 TikTok 從妝髮到穿搭化身專屬時尚顧問

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
秋季大地、亮橘穿搭，還有耀眼彩妝秘訣都在 TikTok。圖/TikTok提供
秋季大地、亮橘穿搭，還有耀眼彩妝秘訣都在 TikTok。圖/TikTok提供

即將從盛夏邁入早秋，衣櫃、妝髮、保養也要準備換季啦。TikTok 召集超專業時尚顧問團隊，氣質女星陳語安、新世代女企業家「資工彌」余彌涵、化妝達人小凱老師和明星御用美髮師 Miyake 大方分享時尚穿搭、妝髮造型。時尚美好生活節同步熱烈進行中，除了 TikTok 百萬創作者分享美妝保養秘笈，也邀請社群投稿時尚造型。

穿搭：大地色系、亮麗暖橘打造百搭時尚秋季衣櫥

活力早秋，就用零失敗大地色或橘色系打造衣櫥。氣質女星陳語安（@katie_chen）分享活用漸層大地色系，展現百搭時尚，一支短影音時間輕鬆學會多種造型。打造潮牌 YU YU ACTIVE 的「資工彌」余彌涵（@bonnieyuxxx）也活用配件駕馭高飽和亮橘色，瞬間完成搶眼街頭造型。

彩妝：俐落眼線、閃亮眼妝，畫出秋季好氣色

口罩戴上後，眼妝成為彩妝焦點。人氣彩妝師小凱老師（@kaibeauty.com）在 TikTok 分享眼線訣竅，將重點放在眼尾眼頭，就算內雙，也能擁有自然又立體的眼神。鼓勵社群展現自信美的人氣創作者火雞阿郭（@aguostyle）也分享超實用美女口罩妝，用閃亮眼影、下睫毛勾勒出明亮大眼，加上打亮修容完成好氣色妝容。

髮型：韓系八字包頭、法式俐落短髮，幫本季髮型加上亮點

完美妝容也要搭配搶眼髮型，藝人御用美髮師 Miyake（@miyaketseng）分享最夯的金秘書韓系八字包頭，三步驟輕鬆完成時尚又輕便的小臉造型。喜歡簡單風格，也可嘗試俐落又潮流的多層次法式鮑伯，想要找到新髮型的你，絕對能從 TikTok 找到本季命定髮型。

保養：夏秋善變天氣著重修護 清潔、精華不能少

夏秋天氣善變，更要做足保養清潔。TikTok 人氣美妝創作者美妝惠咦（@mao_08230）提醒保養絕不只有敷面膜，更要取得專業意見，找到最適合自己的保養方式。熱愛分享各式美妝技巧的人氣創作者馬他 mata（@matamata.chan.92）更大方與粉絲分享 2022 上半年空瓶賞、介紹最愛保養組合，更秀出連油肌都適用的保濕神器，透亮效果讓社群超驚艷。

TikTok #時尚美好生活節 也熱烈進行中，即日起至 8 月 27 日（六）止，邀請社群上傳時尚相關影音並加上標籤，分享獨特時尚風格，更有機會獲得氣質眼妝組、時尚運動穿搭和滋養髮品等豐富獎項，一起開心玩轉時尚。

TikTok 創作者熱情分享髮妝趨勢，韓系八字包頭、法式俐落短髮，幫本季髮型加上亮點。圖/TikTok提供
TikTok 創作者熱情分享髮妝趨勢，韓系八字包頭、法式俐落短髮，幫本季髮型加上亮點。圖/TikTok提供

髮型 口罩

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