北市環球世貿大樓部分樓層標售 底價23億元

世邦魏理仕今表示，受業主委託公開標售台北市信義區環球世貿大樓部分樓層，本次標售共分七標，八個樓層，總底價約23億元，預計10月7日開標。

世邦魏理仕表示，環球世貿大樓位於捷運紅線象山站出口，為大面玻璃帷幕外牆設計，可眺望台北101大樓以及象山公園等自然景觀，為信義區內少有可分層分戶投資的優質商辦大樓。

世邦魏理仕最新商辦市場研究報告指出，自2020年新冠疫情爆發以來，中小型企業對未來的不確定性，導致辦公室需求時有增減，惟在國內經濟逐漸復甦且中大坪數辦公室供給量持續吃緊的環境下，台北市辦公室空置率仍維持在低點3-4%左右。

近期原物料大幅上漲及全台缺工潮，未來預計要新建釋出的商辦大樓，以及透過都更程序改建的老舊商辦大樓，將可能出現工期大幅延後的情況；此外，興建成本的大幅增加也使得許多有辦公室自用需求的企業轉往目前現存的商辦大樓評估，不僅實際使用面積坪效較高，若能搭配國際性的專業物管公司進行維護管理，且在步行可達捷運站的範圍內，均是國內外企業主列為優先投資評估之標的。

世邦魏理仕表示，本次標售之環球世貿大樓具有不同高低樓層及坪數釋出，銷售面積自50坪起到1,800坪不等，可供投資人進行選擇及彈性調配，不僅適合新創企業也能夠做為企業總部使用，早期就有知名的聯廣及麥肯兩家外商廣告行銷公關公司進駐多個樓層使用。

本次標次之一位於高樓層18樓，可直接遠眺台北101大樓，視野及景觀可媲美南山微風大樓之頂級辦公環境，加上大樓周邊機能完善，鄰近象山捷運站2號出口、開車通往信義快速道路可直達台北市區外不受交通尖峰時間塞車所苦。