快訊

中重症增57例、23死！ 1歲女嬰「感冒4天」家中昏迷猝死

台南雙警命案一警槍遭取走 凶嫌遺留假槍故布疑陣

台南重大割喉襲警案！2警追贓車遇劫殉職 警槍彈匣疑都遭搶走

工作追不上房價上漲！這縣市收入10年增0.5% 房價漲6成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
南投縣10年來所得微增0.5%，但房價卻上漲逾6成。圖／台灣房屋草屯中興加盟店提供
南投縣10年來所得微增0.5%，但房價卻上漲逾6成。圖／台灣房屋草屯中興加盟店提供

據主計總處2021年平均每戶可支配所得與聯徵中心平均鑑估值，台灣房屋集團比較各縣市近10年的所得與房價漲幅差距，全台20縣市中，南投縣2021年可支配所得83.6萬元，僅較2012年微增0.5%，但10年來購屋總價卻從505萬成長到837萬元，漲幅高達65.7%，所得漲幅與房價漲幅相差65.2個百分點，差距為全台之最。

六都中，以台南市的漲幅差距最大，近10年所得漲幅為20.1%，房價漲幅達54.7%，彼此相差34.6個百分點；房價高居全台最貴的台北市，所得與房價的漲幅落差反而沒那麼鮮明，近10年兩者的漲幅只相差3.8個百分點，是全台差距最小的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，所得漲幅與房價漲幅落差較大的前五名縣市，依序為南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣及彰化縣，清一色為蛋白縣市。

主因產業發展長期為基層勞務導向，觀光業、農林漁牧業、基層服務業的比重較大，薪資增幅有限，區域房價也長期偏低，不過近年周邊都會區發展飽和，居住需求外溢，比價效應下，近年蛋白縣市的補漲效應較為明顯。

以南投縣為例，該縣的草屯鎮、南投市等地，屬台中市的半小時通勤圈，交通條件佳，且本身生活機能完整，加上房價較台中親民，因此吸引台中買盤移入，建商也積極前進推案，補漲效應帶動當地不動產身價，近年房價已揮別1字頭，站穩2字頭，使南投縣的房價漲勢大幅領先於所得漲幅。

另外，與蛋白縣市相比，六都的所得漲幅與房價漲幅相對接近，只有台南市的差距超過30個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，台南近年因南科園區、高鐵站區發展日盛，拉抬整體房地產價碼，尤其南科周邊短短四、五年間，房價就從「中古1字頭、新案2字頭」，跳升為「中古2字頭，新案3字頭」；加上台南房價基期為六都最低，漲幅相對大，因而擴大了房價與所得間的漲幅差距。

至於雙北市是差距最小的兩縣市，陳定中指出，雙北市為全國的首善都會區，產業組成多元豐富，所以收入條件居全國前茅；且雙北都會區的房價水位居高，不少有意購屋的民眾，轉而往桃園、基隆等地置產，使雙北市房價漲幅與所得漲幅相比相對收斂。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房價 薪資

延伸閱讀

學生租屋支出 可列扣綜所稅

本周房產熱話／晚生很吃虧！八年級購屋多扛400萬、房奴多5年 陶朱隱園天價管理費曝 1年是上班族3年薪水

影／竹山鎮抨擊不處理垃圾 南投環保局籲理性溝通

影／南投雷雨狂炸道路成溪流 民驚呼要開車還是泛舟

相關新聞

熊好券2.0最快下月發 1000元市集券、500元饗購券67.3萬份

台北市長柯文哲今年將再發80萬份熊好券2.0，今赴議會專案報告商圈市場相關振興方案報告指出，熊好券2.0將再推出市集券2...

竹北7字頭建案傳秒殺 房產學者張金鶚見照怒了「沒炒作嗎？」

新竹高鐵站旁一預售案上周六(20)日開賣，要價上喊7字頭，社群網站傳出個案一開案即秒殺七成，網路並瘋傳現場人潮洶湧照片。...

有房強過有工作？這縣收入10年增0.5%、房價漲6成

想要資產翻倍，靠薪資不如靠房子？台灣房屋集團比較各縣市所得與房價漲幅，南投縣2021年可支配所得83.6萬元，僅較201...

7-ELEVEN成最大精品咖啡通路 藝伎咖啡最貴一杯500元

統一超（2912）旗下7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，自2004年推出CITY CAFE、 2018年更推...

信義房屋永續門市響應捐血 不忘幫助NGO

近年來因新冠疫情導致全台血庫嚴重大缺血，信義房屋永續門市松江南京店發起「捐血助平等」提案，並採購唐氏症基金會的產品做為捐...

餐飲界黑馬築間集團高雄狂開店 雙品牌一個月開四家

築間餐飲集團第2季在新北、基隆、宜蘭地區大舉展店，截至7月底已展28家門。繼上半年於高雄岡山拓點三大品牌「築間幸福鍋物」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。