工作追不上房價上漲！這縣市收入10年增0.5% 房價漲6成

據主計總處2021年平均每戶可支配所得與聯徵中心平均鑑估值，台灣房屋集團比較各縣市近10年的所得與房價漲幅差距，全台20縣市中，南投縣2021年可支配所得83.6萬元，僅較2012年微增0.5%，但10年來購屋總價卻從505萬成長到837萬元，漲幅高達65.7%，所得漲幅與房價漲幅相差65.2個百分點，差距為全台之最。

六都中，以台南市的漲幅差距最大，近10年所得漲幅為20.1%，房價漲幅達54.7%，彼此相差34.6個百分點；房價高居全台最貴的台北市，所得與房價的漲幅落差反而沒那麼鮮明，近10年兩者的漲幅只相差3.8個百分點，是全台差距最小的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，所得漲幅與房價漲幅落差較大的前五名縣市，依序為南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣及彰化縣，清一色為蛋白縣市。

主因產業發展長期為基層勞務導向，觀光業、農林漁牧業、基層服務業的比重較大，薪資增幅有限，區域房價也長期偏低，不過近年周邊都會區發展飽和，居住需求外溢，比價效應下，近年蛋白縣市的補漲效應較為明顯。

以南投縣為例，該縣的草屯鎮、南投市等地，屬台中市的半小時通勤圈，交通條件佳，且本身生活機能完整，加上房價較台中親民，因此吸引台中買盤移入，建商也積極前進推案，補漲效應帶動當地不動產身價，近年房價已揮別1字頭，站穩2字頭，使南投縣的房價漲勢大幅領先於所得漲幅。

另外，與蛋白縣市相比，六都的所得漲幅與房價漲幅相對接近，只有台南市的差距超過30個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，台南近年因南科園區、高鐵站區發展日盛，拉抬整體房地產價碼，尤其南科周邊短短四、五年間，房價就從「中古1字頭、新案2字頭」，跳升為「中古2字頭，新案3字頭」；加上台南房價基期為六都最低，漲幅相對大，因而擴大了房價與所得間的漲幅差距。