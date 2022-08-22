7-11深耕自有咖啡品牌 打造在地規模最大的精品咖啡店

統一超7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，CITY CAFE美式將全新升級，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」再度推出「阿里山咖啡季∙藝伎大賞」，主打擁有頂級品質的藝伎（Geisha）咖啡，搶攻今夏黑金商機。

7-ELEVEN自2004年推出CITY CAFE、 2018年更推出精品品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」與CITY系列精品咖啡，以風味精緻、嚴選產區、獨特稀有為主軸，滿足咖啡饕客的多元需求，超過6500多家7-ELEVEN門市成為在地規模最大、據點最多的連鎖咖啡通路，帶起全民品咖啡風潮。

7-ELEVEN表示，觀察近年消費者日益重視咖啡豆產地、純粹風味，帶動CITY CAFE美式咖啡銷售佔比逐年成長、今年佔比已突破4成，為更優化風味的多層次豐富性，CITY CAFE美式全新升級。

7-ELEVEN指出，此次針對咖啡豆重新調配比例，嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜、瓜地馬拉五大產區、共六種咖啡豆拼配而成，其中全新添加半水洗處理法的巴西豆，口感滑順帶有堅果香、尾韻更回甘。風味再升級、探索全新美式。

7-ELEVEN也說，為創造消費者多元體驗，差異化經營拓展精品咖啡市場，CITY PRIMA精品咖啡已突破5200店，儼然是在地規模最大的精品咖啡店，全民喝精品咖啡的首選通路。