設托嬰辦職訓 104資訊科技獲HRAsia亞洲最佳企業雇主獎

104資訊科技獲頒亞太區人力資源管理領域最具權威指標性，且規模最大的獎項「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」，104資訊科技在參賽的330間企業中脫穎而出，在重視員工及提升職場環境獲得肯定，包括設立托嬰中心、開辦104大學、自辦員工餐廳，為員工打造幸福職場。

一零四資訊科技表示，為要讓同仁擁有滿滿歸屬感，陸續開辦托嬰中心、104大學、員工餐廳；面對疫情也提供優於《勞基法》2天給薪疫苗假，全方位給予員工最幸福的職場環境。

為因應雙薪家庭成主流，104資訊科技在2015年成立「希望搖籃」托嬰中心，針對員工提供0~3歲孩童托育服務。最大特色在於，為減輕員工養育子女的經濟負擔，收托員工子女費用較仿間便宜9%-25%不等，同時為鼓勵員工準時下班，以提高延遲托育費用為方式，倡導工作與生活平衡。

另外，為健全公司學習發展及人才培育制度，104資訊科技開辦104大學，針對不同職類設立學工程學院、企劃學院與管理學院，規劃一系列從基礎到進階的必選修課程，幫助員工提供職能，促使工作上有更好的表現，達到學用合一的目的。

104資訊科技於2018年成立員工餐廳，自聘合格廚師及營養衛生管理師，為員工飲食衛生把關，提供員工相較於一般外食低油、低鹽的午餐，並可隨時提供意見回饋，食材的檢測報告均公開於公司內網，食材除定期送SGS檢測外，衛生管理師也會不定期自主檢測，每日留樣並保存48小時，確保食的安全。

面對新冠肺炎疫情，104為確保員工健康，針對施打新冠疫苗的全體員工，給予優於《勞基法》的2天給薪疫苗假，截至2022年5月施打第一劑的員工98.7%、第二劑97.2%、第三劑 85.6%。

104資訊科技於2018年成立員工餐廳，提供員工相較於一般外食低油、低鹽的午餐。透過各項措施體貼照顧員工，獲HR Asia亞洲最佳企業雇主獎。