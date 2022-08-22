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有房強過有工作？這縣收入10年增0.5%、房價漲6成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南投縣10年來所得微增0.5％，房價卻上漲逾6成。 圖／台灣房屋草屯中興加盟店提供
南投縣10年來所得微增0.5％，房價卻上漲逾6成。 圖／台灣房屋草屯中興加盟店提供

想要資產翻倍，靠薪資不如靠房子？台灣房屋集團比較各縣市所得與房價漲幅，南投縣2021年可支配所得83.6萬元，僅較2012年微增0.5%，但10年來購屋總價卻從505萬成長到837萬元，漲幅高達65.7%，所得漲幅與房價漲幅相差65.2個百分點，差距為全台之最。

台灣房屋集團根據主計總處最新的2021年平均每戶可支配所得，搭配聯徵中心平均鑑估值，比較各縣市近10年所得與房價漲幅差距。

六都中，以台南市的漲幅差距最大，近10年所得漲幅為20.1%，房價漲幅達54.7%，彼此相差34.6個百分點；房價高居全台最貴的台北市，所得與房價的漲幅落差反而沒那麼鮮明，近10年兩者的漲幅只相差3.8個百分點，是全台差距最小的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，所得漲幅與房價漲幅落差較大的前五名縣市，依序為南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣及彰化縣，清一色為蛋白縣市。

分析原因，上述縣市產業發展長期為基層勞務導向，觀光業、農林漁牧業、基層服務業的比重較大，薪資增幅有限，原本區域房價偏低，但近年周邊都會區發展飽和，居住需求外溢，比價效應下，補漲效應明顯，拉大所得漲幅與房價漲幅差距。

以南投縣為例，該縣草屯、南投，屬台中市半小時通勤圈，交通條件佳，且本身生活機能完整，加上房價較台中親民，吸引台中買盤移入，建商也積極推案，補漲效應帶動當地不動產身價，近年房價已揮別1字頭，站穩2字頭，使南投縣的房價漲勢大幅領先於所得漲幅。

與蛋白縣市相比，六都的所得漲幅與房價漲幅相對接近，只有台南市的差距超過30個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台南近年因南科園區、高鐵站區發展日盛，拉抬整體房地產價碼，尤其南科周邊短短四、五年間，房價就從中古1字頭、新案2字頭，跳升為中古2字頭，新案3字頭；加上台南房價基期為六都最低，漲幅相對大，因而擴大了房價與所得間的漲幅差距。

至於雙北市竟是差距最小的兩縣市，陳定中分析，雙北市為全國的首善都會區，產業組成多元豐富，所以收入條件居全國前茅；且雙北都會區的房價水位居高，不少有意購屋的民眾，轉而往桃園、基隆等地置產，使雙北市房價漲幅與所得漲幅相比相對收斂。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房價 薪資

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