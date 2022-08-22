美時獲頒亞洲最佳企業雇主獎 跨國人才領域耕耘被認可

美時（1795）今（22）日宣布，獲得HR Asia頒發「亞洲最佳企業雇主獎」 – 亞洲區人力資源管理領域中最具指標性的獎項之一。台灣區評選活動在2022年邁入第五屆，對企業進行評選並經由員工調查認可為最適合工作的地方。這個獎項得到《財富》500强企業、以及包括跨國公司和政府相關企業在內、各類公司的高度認可和重視。

這是美時第一次參加並獲頒該獎項，以透過具公信力的指標，來評價企業與員工之間的關係、公司文化和人力發展。這幾年，美時一直持續推廣跨區域團隊與各事業體緊密合作，追求更高績效；並從不吝於表達對顧客、社區及彼此的關懷。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，非常榮幸能獲得HR Asia頒發的最佳雇主獎，這無疑是對美時的全體員工、管理團隊和所有股東的重要肯定。成為最佳雇主一直是美時策略星圖的關鍵支柱，這五個支柱分別為最佳產品組合、最佳品質、最佳服務、控制成本及最佳員工。這個星圖是我們成長的策略關鍵，也為我們成為全球領先者所需採取的行動及目標，提供基本架構。對於美時而言，要獲得成功，人才與業績缺一不可，因此我想用這份成就來感謝一同努力實踐這個目標的所有美時員工。

美時一直致力於創造有吸引力的工作環境和以績效為導向的文化，支持公司快速發展和永續成長的全球業務。相信，對於那些胸懷大志、願意接受挑戰並對職涯發展充滿熱情的佼佼者來說，能在藥業擁有經驗豐富且傲人成績團隊的支持與引領下發展，美時是最合適的環境。

美時的使命是為世界各地的患者提供負擔得起的醫藥需求，為此，美時廣邀來自世界各地的人才加入公司團隊。從2014年開始，美時的員工數就持續顯著的成長，目前有超過1,200名美時員工、分別來自23個不同的國家和種族文化；這個有如小聯合國的員工組合，讓美時格外重視種族多樣性、性別平等和尊重。未來我們也會堅持、繼續努力營造讓人才嚮往的企業文化和環境，建立更好更友善的職場，並承諾提供全球員工持續發展的舞台，讓員工和公司一起成長。