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竹北7字頭建案傳秒殺 房產學者張金鶚見照怒了「沒炒作嗎？」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／翻拍自竹北高鐵網路社群
圖／翻拍自竹北高鐵網路社群

新竹高鐵站旁一預售案上周六(20)日開賣，要價上喊7字頭，社群網站傳出個案一開案即秒殺七成，網路並瘋傳現場人潮洶湧照片。房產學者張金鶚臉書轉貼照片怒批，這沒炒作嗎？政府可以視而不見嗎？不用立即稽查交易契約及資金來源嗎？

他說，從照片看到許多年輕人，但年輕人有如此雄厚財力購屋嗎？真正買房自住者敢如此瘋狂搶購嗎？還是大部分是投資客，或甚至業者製造亂象，讓購屋者恐慌的行銷手法。「看到這情形，政府還能坐視平均地權條例修法繼續延宕嗎」？

該個案位於竹北高鐵八路，個案基地逾千坪，規畫地上15層，地下3層。個案上周末開賣，傳出每坪要價68~72萬元，雖然要價驚人，但社群網站有人貼出現場照片，人潮大爆滿，網友表示，一開案就秒殺七成。

住宅週報社長陸敬民表示，個案近高鐵站，基地條件佳，開賣前網友即高度關注，不過，個案開價直逼新竹房價天花板，有如此銷售表現，超乎市場預期，預料會對新竹其他建案產生影響。

房產學者張金鶚則在臉書轉貼兩張現場照片，直言「房市瘋狂炒作再現」。他表示，房市熱度早已下降，如此景象，令人懷疑真實性。他質疑，此亂象明顯造成房市恐慌，影響正常交易行為，中央及地方政府可以視而不見嗎?

他建議，中央及地方政府應立即稽查交易契約，了解真實性，另外政府也不能坐視「平均地權條例」修法延宕，繼續縱容房市炒作。

高鐵 房市 張金鶚

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