熊好券2.0最快下月發 1000元市集券、500元饗購券67.3萬份

台北市長柯文哲今年將再發80萬份熊好券2.0，今赴議會專案報告商圈市場相關振興方案報告指出，熊好券2.0將再推出市集券2.0，編列7500萬元將發7.3萬份，每份1000元為100元十張。

至於去年使用率相當高的饗購券，這次將推出提振餐飲、零售業的饗購券2.0，規畫發60萬份，每份500元，100元5張，預計9月、10月推出，確切時間還沒有定。

柯文哲今天赴議會專案報告時說，市集券2.0除將發7.3萬份，每份1000元，也會發店家體驗券一萬份、每份200元，不過為了分散消費，這次規畫適用通路為公有零售市場商場4張、攤販集中場3張，地下街2張，及適用前述場域1張。

至於饗購券將追加3億6400萬元，除規畫將發送60萬份，每份500元，還會推出商圈特店禮，導客至商圈店家發送20萬份，每份300元。預估希望一萬家餐飲店家參與，帶動3億元營收。

柯文哲說，熊好券2.0有七大振興方案，包括住宿券、饗購券，市集券、農好券、藝文券、運動券，但因議會還沒有通過預算，多少錢還不能講，至於上路時間差不多大概九月、十月差不多，疫情還沒有完全趨緩，開始做振興也不對。

柯文哲今天報告時也提到，這一波的振興方案，除了推出熊好券2.0，北市府也針對傳統市場商圈振興。採先紓困、後振興，先紓困市場攤商時間從今年五至七月，減租50%補助50%，至於後振興則是將推出熊好券2.0，原本預算5500萬，追加4000萬元，市場振興3000萬追加2000萬元，串連市府活動1500萬元。

另外，市場精進計畫4553.5萬，今年度將改造27處市場及夜市、44攤特色攤位。