和泰性能神車GR86 接單爆量逾十倍

和泰車(2207)發表全新性能車款GR 86，上市三天訂單超過700台，相對今年配額只有60台，等於接單超過十倍以上。來自性能車的大量訂單成功為和泰蓄積年輕客層的實力，被看好和泰車後續全品牌的銷售可望進一步突破。

和泰車表示，將積極向原廠爭取更多配額，讓客戶早日交車，不過到底何時可以交車，目前還沒辦法知道。

和泰車上周發表GR 86車款，這是日本豐田汽車繼GR Yaris、GR Supra兩款性能車之後的另一款重量級性能車，同步販售手排與自排車型，提供消費者具駕馭樂趣的車款與多元的選擇，瞄準喜歡性能車的年輕客群。原本和泰車向日本原廠爭取的年度配額為300台，但因缺車問題嚴重，今年獲得的配額僅60輛，三天訂單量就破700張，使得性能車款供不應求的局面更加嚴重，但也因為買GR 86的車主一般手中已有其他車款，用車並不急迫，可以有較長的時間等候。

在此之前，和泰車86車款久年賣出2,200輛，平均一年約250輛左右，但以目前GR86的接單看來，市場對性能車的需求超出以往。

業者指出，近期以來性能車的銷售表現都相當好，保時捷、法拉利等被視為傳統性能車的代表，不過相對於這些傳統性能車品牌，Toyota或是VW等推出的性能車相對平價，而且性價比高，更吸引一般大眾，因此只要是性能車幾乎都是需求遠超過供給。

和泰車配合日本豐田原廠積極推動賽車文化，不只推出性能車款，同時也將舉辦賽車活動，在台發展賽車活動。性能車款熱賣，不僅擴展和泰車的傳統消費客層，同時也改變以往對Toyota車款的既有印象，也是推動性能車的重要目的。