快訊

一張圖看一周天氣！馬鞍颱風將生成 這天離台灣最近

中職／熱簽100隻搖頭娃娃後 林智勝炸裂297轟

和泰性能神車GR86 接單爆量逾十倍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰車(2207)發表全新性能車款GR 86，上市三天訂單超過700台，相對今年配額只有60台，等於接單超過十倍以上。來自性能車的大量訂單成功為和泰蓄積年輕客層的實力，被看好和泰車後續全品牌的銷售可望進一步突破。

和泰車表示，將積極向原廠爭取更多配額，讓客戶早日交車，不過到底何時可以交車，目前還沒辦法知道。

和泰車上周發表GR 86車款，這是日本豐田汽車繼GR Yaris、GR Supra兩款性能車之後的另一款重量級性能車，同步販售手排與自排車型，提供消費者具駕馭樂趣的車款與多元的選擇，瞄準喜歡性能車的年輕客群。原本和泰車向日本原廠爭取的年度配額為300台，但因缺車問題嚴重，今年獲得的配額僅60輛，三天訂單量就破700張，使得性能車款供不應求的局面更加嚴重，但也因為買GR 86的車主一般手中已有其他車款，用車並不急迫，可以有較長的時間等候。

在此之前，和泰車86車款久年賣出2,200輛，平均一年約250輛左右，但以目前GR86的接單看來，市場對性能車的需求超出以往。

業者指出，近期以來性能車的銷售表現都相當好，保時捷、法拉利等被視為傳統性能車的代表，不過相對於這些傳統性能車品牌，Toyota或是VW等推出的性能車相對平價，而且性價比高，更吸引一般大眾，因此只要是性能車幾乎都是需求遠超過供給。

和泰車配合日本豐田原廠積極推動賽車文化，不只推出性能車款，同時也將舉辦賽車活動，在台發展賽車活動。性能車款熱賣，不僅擴展和泰車的傳統消費客層，同時也改變以往對Toyota車款的既有印象，也是推動性能車的重要目的。

和泰車

延伸閱讀

Toyota氫燃料拉力賽車GR Yaris H2將參加WRC賽事！

TOYOTA碳中和品牌形象館快閃巡迴 PRIUS PHV推優惠價104.9萬

暑期加碼贈 和泰卡租iRent最高回饋12%

相關新聞

水電工轉職開手搖飲Bubble Z 吳志偉：加盟獲利最重要

從台中起家的手搖飲料品牌Bubble Z，創辦人吳志偉從水電工轉業，目前在中南部已經有不小知名度。吳志偉表示，接下來持續...

「碳大吉」論壇聚合產官學界 共為環境永續找解方

因應全球氣候變遷、海平面上升等現象，企業如何在治理過程兼顧經濟與環保，達到永續經營，漸成顯學。台灣高雄市大學校友會聯合會...

五年13家 建商跨足飯店業

飯店業改建潮方興未艾，近來不少建商跨入飯店業，甚至結合住宅開發成酒店式公寓。

合一傷口乳膏 美准上市

中天集團旗下合一生技昨（20）日宣布，接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，該公司研發之「傷口外用乳膏Bonvadis」...

建商跨足飯店 掀搶蓋潮

飯店業改建潮方興未艾，近來不少建商跨入飯店業，甚至結合住宅開發成酒店式公寓。第一太平戴維斯統計，未來五年內（包括今年開幕...

建商超前部署 為品牌加值

隨著國旅潮爆發、國境開放有望，不少業者超前部署，而建商觸角也延伸至飯店旅館業，其中，改建中的飯店以酒店式公寓、高級住宅與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。