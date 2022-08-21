水電工轉職開手搖飲Bubble Z 吳志偉：加盟獲利最重要

從台中起家的手搖飲料品牌Bubble Z，創辦人吳志偉從水電工轉業，目前在中南部已經有不小知名度。吳志偉表示，接下來持續深耕發跡的中南部以外，更希望有一天能夠在營運成本更高的台北市展店，同時也有海外布局計畫。

吳志偉表示，在當水電工時就很喜歡喝珍奶，但台灣手搖飲料市場規模超過500億，飲料店超過3萬家，品項五花八門、參差不齊，真正以茶為主體的品項、品牌並不多，而他一直有泡茶習慣，因此親自去找了好茶商契作茶葉，將自己的商品品質維持在高水準。

吳志偉表示，2002年在台中朝馬開出首家店後，並不追求快速連鎖加盟，花了2年才開出第二店，至今其實也才20店，中間歷經了SARS、金融海嘯，就連這波持續近3年的疫情也帶來很大的考驗，但由於強調口碑，回頭客比例高，因此營運仍相當穩定。

吳志偉也說，目前Bubble Z台灣共20店中，有直營2家、加盟18家，且大部分加盟主最早都是客人，而海外方面，也有菲律賓、泰國、馬來西亞等國共6店，而英國也已經簽約，只等疫情穩定後就可開店。

吳志偉表示，Bubble Z最北的店只在桃園，希望有一天到台北，但台北的員工人不好找，房租也偏高，因此可能還要一段時間。對於未來的店數目標，他則坦言並未訂下，加盟主賺錢才是最重要的。

吳志偉說，如果店數多但不賺錢，那加盟主就只是砲灰，很多業者對加盟主喊出半年回本，口號太虛無飄渺，而現在Bubble Z每家都店都是獲利狀態。在台灣飲料市場高度競爭下，很多品牌靠著網紅渲染，效應都不會持久，反而強調品質控管，把飲料做到最好喝，才能在市場上突圍。