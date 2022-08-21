「碳大吉」論壇聚合產官學界 共為環境永續找解方

因應全球氣候變遷、海平面上升等現象，企業如何在治理過程兼顧經濟與環保，達到永續經營，漸成顯學。台灣高雄市大學校友會聯合會(簡稱雄大會)與高雄師範大學20日攜手舉辦「碳大吉：綠色循環經濟能源轉型永續經營之ESG學術論壇」，吸引產官學界近200人與會交流，盼善盡地球村公民責任。

「碳大吉：綠色循環經濟能源轉型永續經營之ESG學術論壇」，由雄大會理事長陳俊中與高師大校長吳連賞共同主持，勉勵與會人士將環境保護融入教學，更多企業結合營運目標，提升產業競爭力，善盡社會責任，共同守護地球資源。

本身從事綠能產業的陳俊中表示，地球暖化氣候變遷，保護地球刻不容緩，聯合國倡議的ESG(環境保護Environmental、社會責任Social與公司治理Governance)已是全球企業永續經營的準則。藉由論壇交流，期望喚起企業善盡社會責任，一珍愛地球。

高師大校長吳連賞指出，近年氣溫升高，二氧化碳增量，造成氣候變遷，對人類影響巨大，凸顯環境永續的重要，「我們只有一個地球，若不減少二氧化碳，減少一氧化碳的使用，減少臭氧層的破壞，將會面臨非常嚴峻的環境問題。因此他任內積極建構智慧化校園，推動節能、創能，學校2017年起在和平及燕巢兩個校區陸續建置3000KW太陽能光電，就是為了保護環境、省電降溫。