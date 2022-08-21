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「碳大吉」論壇聚合產官學界 共為環境永續找解方

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高師大校長吳連賞表示，任內積極建立智慧化校園，推動節能創能，就是為了保護環境。記者王昭月／翻攝
高師大校長吳連賞表示，任內積極建立智慧化校園，推動節能創能，就是為了保護環境。記者王昭月／翻攝

因應全球氣候變遷、海平面上升等現象，企業如何在治理過程兼顧經濟與環保，達到永續經營，漸成顯學。台灣高雄市大學校友會聯合會(簡稱雄大會)與高雄師範大學20日攜手舉辦「碳大吉：綠色循環經濟能源轉型永續經營之ESG學術論壇」，吸引產官學界近200人與會交流，盼善盡地球村公民責任。

「碳大吉：綠色循環經濟能源轉型永續經營之ESG學術論壇」，由雄大會理事長陳俊中與高師大校長吳連賞共同主持，勉勵與會人士將環境保護融入教學，更多企業結合營運目標，提升產業競爭力，善盡社會責任，共同守護地球資源。

本身從事綠能產業的陳俊中表示，地球暖化氣候變遷，保護地球刻不容緩，聯合國倡議的ESG(環境保護Environmental、社會責任Social與公司治理Governance)已是全球企業永續經營的準則。藉由論壇交流，期望喚起企業善盡社會責任，一珍愛地球。

高師大校長吳連賞指出，近年氣溫升高，二氧化碳增量，造成氣候變遷，對人類影響巨大，凸顯環境永續的重要，「我們只有一個地球，若不減少二氧化碳，減少一氧化碳的使用，減少臭氧層的破壞，將會面臨非常嚴峻的環境問題。因此他任內積極建構智慧化校園，推動節能、創能，學校2017年起在和平及燕巢兩個校區陸續建置3000KW太陽能光電，就是為了保護環境、省電降溫。

這次論壇，邀請國科會工程產學合作機電能源領域召集人周至宏教授，義守大學EMBA執行長李建興教授分別以「碳中和的盤查服務及技術研發」與「ESG永續趨勢下企業經營的機會與挑戰」為題，提供解析。另請福貞金屬包裝與控股集團董事長李榮福、玉山銀行南區產業中心協理李武宗分享參與ESG的寶貴經驗，環保局長張瑞琿、經發局長廖泰翔亦出席。

ESG論壇20日在高師大登場，產官學界代表近200人出席。記者王昭月／翻攝
ESG論壇20日在高師大登場，產官學界代表近200人出席。記者王昭月／翻攝
雄大會理事長陳俊中期望能藉由論壇喚起企業重視永續發展善盡社會責任。記者王昭月／翻攝
雄大會理事長陳俊中期望能藉由論壇喚起企業重視永續發展善盡社會責任。記者王昭月／翻攝

ESG 高師大 氣候變遷

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