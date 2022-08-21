「碳大吉」論壇聚合產官學界 共為環境永續找解方
因應全球氣候變遷、海平面上升等現象，企業如何在治理過程兼顧經濟與環保，達到永續經營，漸成顯學。台灣高雄市大學校友會聯合會(簡稱雄大會)與高雄師範大學20日攜手舉辦「碳大吉：綠色循環經濟能源轉型永續經營之ESG學術論壇」，吸引產官學界近200人與會交流，盼善盡地球村公民責任。
「碳大吉：綠色循環經濟能源轉型永續經營之ESG學術論壇」，由雄大會理事長陳俊中與高師大校長吳連賞共同主持，勉勵與會人士將環境保護融入教學，更多企業結合營運目標，提升產業競爭力，善盡社會責任，共同守護地球資源。
本身從事綠能產業的陳俊中表示，地球暖化氣候變遷，保護地球刻不容緩，聯合國倡議的ESG(環境保護Environmental、社會責任Social與公司治理Governance)已是全球企業永續經營的準則。藉由論壇交流，期望喚起企業善盡社會責任，一珍愛地球。
高師大校長吳連賞指出，近年氣溫升高，二氧化碳增量，造成氣候變遷，對人類影響巨大，凸顯環境永續的重要，「我們只有一個地球，若不減少二氧化碳，減少一氧化碳的使用，減少臭氧層的破壞，將會面臨非常嚴峻的環境問題。因此他任內積極建構智慧化校園，推動節能、創能，學校2017年起在和平及燕巢兩個校區陸續建置3000KW太陽能光電，就是為了保護環境、省電降溫。
這次論壇，邀請國科會工程產學合作機電能源領域召集人周至宏教授，義守大學EMBA執行長李建興教授分別以「碳中和的盤查服務及技術研發」與「ESG永續趨勢下企業經營的機會與挑戰」為題，提供解析。另請福貞金屬包裝與控股集團董事長李榮福、玉山銀行南區產業中心協理李武宗分享參與ESG的寶貴經驗，環保局長張瑞琿、經發局長廖泰翔亦出席。
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