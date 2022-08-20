經濟日報《ESG焦慮年代》 入圍全球華文永續報導獎

第六屆「全球華文永續報導獎」公布入圍名單，經濟日報以「ESG焦慮年代」入圍專業平面組，聯合報亦有五件作品入圍。聯合報系作品橫跨氣候變遷、ESG永續責任、公路正義到長照角落等多元議題，為本屆大贏家。

「全球華文永續報導獎」由TVBS信望愛永續基金會主辦，訴求以報導推動社會進步，以「生態文明」、「永續發展SDGs」為主題範圍，向全球新聞人徵求華文報導作品。主辦單位表示，今年總計有845件作品參賽，創下歷年新高，得獎者將於10月2日頒獎典禮揭曉。

在平面類組入圍名單中，經濟日報「ESG焦慮年代」，是由邱金蘭、劉秀珍、徐珮君、林安妮等八名資深記者共同製作，探討當ESG成為一個漫天價響的新名詞，它如何影響全體產業鏈與企業訂單，真正的ESG又與假面ESG有何不同，而當「漂綠」、「漂藍」、「漂S（社會責任）」開始興起，政府應及早從制度面著手，避免劣幣驅逐良幣。

此外，由聯合報記者侯俐安、楊竣傑等九名記者與願景工作基金會合力完成的「公路正義2.0」，延續10年前推出的「公路正義」專題，從全台319鄉鎮中，找到交通事故死亡數、死亡率前段班的鄉鎮與路口，與專家學者會診、剖析原因，從工程、教育及執法面找尋對策，促成多項改變。

由陳弘逸、劉學聖、侯俐安、邱瓊玉推出的「斷橋震撼到探索南橫」，在去年8月7日明霸克露橋被大雨沖毀後，多次深入現場，從受困居民、工程重建到氣候環境，報導當極端氣候來臨，明霸克露橋成為全台灣提前預警的縮影時，如何與不穩定的環境共存。

聯合報其他入圍作品尚包括，入圍短影片的「長照角落／把長照帶進蘭嶼，部落女兒用現代醫療破除文化迷思」：入圍融媒體2作品，「失控寵物島：從走私、繁殖到棄養，誰讓牠們無聲死去？」，以及「居住焦慮世代，你的薪水能在哪裡買房？」

主辦單位表示，今年有50家媒體與機構、40所學校踴躍投稿，除了台灣，也吸引馬來西亞、香港及中國大陸媒體與學生跨海投稿。國、高中生投稿件數也年年成長，今年收到10件高中生採訪製作的作品，就有4件入圍，學生組作品，議題選擇多元，不論是永續生態的丹大林道、淡蘭古道、高美溼地議題，或是移台港人的關卡、循環經濟，都能挖出新角度。