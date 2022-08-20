獨／電動車行駛高速公路更方便 這四服務區將設充電樁

國內電動車日益增多，充電需求愈發殷切，為因應用路人需求，配合政府積極推動電動車政策，高速公路服務區加快設置電動車充電樁。繼湖口、清水、東山等三處服務區停車場完成電動車充電樁設置招標並啟用後，關西、泰安、仁德、蘇澳等四個服務區也已公告招標新設電動車充電樁，此案預定9月5日截止投件。

高公局指出，業者投標設置充電樁須符合國內電動車輛充電需求，依據各站提供停車格位需求建置充電設備，充電設備輸出功率須為60kW以上充電樁，充電設備至少一座CCS1規格，並依市場需求增設其他規格（如TPC、CCS2或CHAdeMO），業者應於營運服務計畫書詳細說明充電效率分析、適用車種及檢附設備合格檢驗證明。

據了解，因配合車輛在高速公路服務區停留的時間有限，並為提高充電設備的使用周轉率，高公局要求投標廠商建置的充電樁必須是快充型的，充電服務時間每車次以不超過兩小時為限，快充型充電樁一個造價在一、二百萬元之間，由於造價不低，加上地下管線埋設也是由廠商負責，還須給予高公局土地租金和回饋金（金額由投標廠商自提），投資金額不少，因此，給予得標廠商八年的營運期，營運良好契約期滿得優先續約一次，以四年為限，亦即廠商至多可有12年的營運權。

相關官員說，這次四個服務區充電樁合併為一個標案，關西、仁德、蘇澳等三個服務區，每個服務區至少設置六個充電樁，而泰安因南下北上各有一個服務區，每個服務區同樣也須設置六個充電樁，四服務區合計需設置30個充電樁，得標業者未來營運時，可向使用充電樁的用路人收取充電費，費用以每度電計價，價格要求要比照一般市價收取。