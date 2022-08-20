高溫讓茶樹枯萎新北補助肥料 茶農心焦盼雨快一點來

北部連日高溫乾旱，坪林茶樹陸續出現枝條枯萎損害，新北市農業局表示，農委會將坪林區列為7月乾旱農業天然災害現金救助地區，符合資格農友8月25日前可至坪林區公所申請，且農業局另提供肥料補助。不過茶農仍非常焦慮，因為接下來9、10月是冬茶採收季，但雨遲遲下不來，導致採收延後影響產量。

新北市茶主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地，種植面積754公頃、年產量約463公噸。其中坪林區以栽種青心烏龍為主，面積487公頃，年產量311公噸占整體67%。然而7月連續高溫乾旱，造成茶樹陸續出現枝條乾枯，市府會同坪林區農會、公所及茶改場勘查茶園，發現坪林區茶園，原本茶樹應開始萌芽綠油油一片，卻有部分茶樹卻出現枝條枯萎，已達中央救助標準。

坪林東成茶葉林奕慧無奈地說，乾旱問題真的很嚴重，葉面都乾枯了，接下來從9、10月是冬茶採收季，乾旱導致採收時間縮短，影響產量。雖然他們的茶園部分有灌溉系統還能應付，但其他需要人力澆灌的部分，因為缺工問題較難找到人力來做；現金補助及肥料對他們來說，只能治標不能治本，最終仍需要解決水的問題。

坪林農會總幹事林文恭說，現在乾旱有點嚴重，一個多月都沒什麼下雨，除小溪都乾枯外，連民生用水也開始有困難，靠近東部、宜蘭的茶園更為嚴重。冬茶約在10月中下旬採收，原本現在應為修剪期，但農民怕修剪後水分蒸發快，都不敢修剪。現在中央補助一公頃5萬，是比較立即性的補助，農業局補助則是在後續復耕的部分，如病蟲害防治、肥料等，減輕農民的辛勞。

農業局表示，經農委會8月15日公告，坪林區為7月乾旱農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃5萬5000元；市府另提供肥料補助，國產有機質肥料每包補助一半的價格，每公頃最高補助6公噸，最高補助金額5萬元，化學肥料每包補助30元，每公頃最高補助3公噸，最高補助金額2250元，符合資格農友8月25日前可到坪林區公所申請。