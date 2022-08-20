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每坪加3萬才交屋 內政部：建商無權、可按次罰150萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 本報資料照／記者游智文攝影
示意圖 本報資料照／記者游智文攝影

近日傳出有預售屋建商要求加價才肯交屋，內政部今(20)日表示，建商違約時，只有買方才有主張解除契約的權利，建商並無權主張解除契約，更不可以原物料上漲、缺工等為由要求提高價格後才肯交屋，或是片面違約或毀約。

近日有購屋人出面指控，兩三年前在高雄買預售屋，交屋前，接到建商通知，因為原物料漲價，每坪要加價3萬才交屋，否則解約，退還已繳價金，之後再依合約賠償違約金。

內政部表示，預售屋建案逾期完工或遲延交屋，建商應依實際遲延狀況按日給付遲延利息給買方，如超過完工期限3個月仍未取得使用執照，買方並有權解除契約，建商則無權解約。

內政部強調，建商如有未依規定給付遲延利息、要求提高價格才肯交屋，或藉此蓄意迫使買方解除契約，縣市政府可依消保法第33、36、58條規定進行調查並命其改善，如仍不改善，最高可裁罰150萬元並按次處罰。

內政部表示，已通函各縣市政府就轄內預售屋建案進行了解調查，民眾遇到類此遲延交屋爭議案件，也可以向縣市政府提出申訴處理。

內政部說，為保障消費者權益，內政部「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」已明定買賣雙方在簽訂預售屋契約時，應明確約定開工及取得使用執照完工日期，並規定賣方應於領到使用執照6個月內，通知買方進行交屋，讓買方順利交屋入住。

建商若在興建預售屋過程中，如有超過契約完工期限但未能取得使用執照，或未於領得使用執照6個月內通知買方進行交屋，均已構成遲延給付情形。

依定型化契約規定，建商應按照買方已繳交的房地價款，依逾期日數，每日萬分之五計算遲延利息付予買方；建案如超過完工期限3個月，仍未取得使用執照，買方並有權解除契約，建商除應將買方已繳的房地價款退還外，應同時賠償違約金。而建商為違約之一方，並無權主張解除契約。

內政部表示，有關媒體報導個案，內政部已行文請地方政府調查處理中。民眾如遇有履約爭議，也可向縣市政府消費者服務中心或消保官申訴處理，以維護自身權益。

建商 內政部 預售屋

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