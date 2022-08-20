線西海放文蛤收成差加上成本漲 市價每斤貴10到20元
彰化縣線西沿海地區的漁民，近日陸續採收海放養殖文蛤，但今年受到五月梅雨鋒面的豪大雨影響，海蛤出現大量暴斃情況，部分養殖場域採收量不到兩成，加上蛤蜊苗價飆漲超過五成，蛤蜊市價每台斤約120到160元不等，比去年貴。
今年五月底梅雨鋒面所帶來的致災性大雨，造成線西沿海地區的放養文蛤大量暴斃，漁民也改在下一波雨季來臨前，趕緊搶收存活長大的蛤仔。
有養殖外海蚵的業者今年7月收成產量卻很差，導致其他人不敢收，還在期盼僅存的牡蠣長大。蔡姓業者指出，今年收成量較少，加上蛤蜊苗漲價超過五成，養殖成本大幅提升，價格每斤比去年多10到20元不等。
彰化養殖協會理事長楊福錦說，海上養殖文蛤風險大，但因為自然養殖，量又較稀少，價格比人工養殖來得高，但文蛤養殖今年都碰上死亡率高、成長慢的困境，人工養殖文蛤目前台南產區趕在10月前搶收，因為市場量算足夠，每斤價格維持120到180元左右。
文蛤產業近年面臨瓶頸，海放養殖文蛤為了減少人工採收成本，與當地「一畝海小旅行團隊」合作，今天日開放養殖場域讓民眾自己下海摸蛤仔，體驗海洋生態，每斤只要一百元，就可以將肥美的蛤仔帶回家。彰化養殖協會也將在9月17日舉辦「海陸雙寶」活動，免費開放養殖池，讓民眾體驗摸蛤仔，更了解在地產業。
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