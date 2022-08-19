其祥- KY董座王其祥 交棒給兒子王建山

東南亞肉品供應商其祥-KY（1258）今 (19) 日召開股東臨時會選出新任董事及董事長，原董事長王其祥交棒給兒子王建山接班，總經理由陳偉業執掌。

新加坡的肉品供應商其祥- KY新任的董事名單為董事王建山、陳英傑，3席獨立董事分別為吳文友、蔡文賢 及李弘錦；會後也選出新任董事長，其祥-KY集團董事長位子由原來總經理王建山接任。

其祥-KY 第1季稅後純益1883 萬元，年增 14.68%，每股純益 0.51 元。上半年營收12.58 億元，年增10.23%，該公司6月份自結財務報告，自結流動比率124.13%、自結速動比率112.99%、自結負債比率70.16%。

其祥-KY已經是跨足新加坡、馬來西亞及香港等食品業者，主要業務在雞隻飼養、雞隻加工處理及販賣及冷凍肉品及調理食品買賣；法人推估，近期馬來西亞政府爲壓抑境內過高的雞肉價格，禁止白肉雞出口，已造成馬國境內生產遠高於市場需求，雞肉價格下滑，所以下半年的營運展望看法轉趨保守。

其祥-KY也表示，以專利技術「乳酸菌」及「無毒生態圈」方式飼養無毒營養的雞隻，近年來努力進行垂直整合，以追求穩定的營運動能，目前在新加坡的穩坐前三大地位。