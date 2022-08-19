亞泥用心禮遇人才 蟬聯2022亞洲最佳企業雇主獎

「2022亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單十九號出爐，亞洲水泥（1102）再度獲得國際級肯定，蟬聯殊榮。對此，亞泥總經理李坤炎表示，亞泥今年成立正好滿65年，有同仁經歷過台灣胼手胝足、經濟起飛的年代，也有同仁一踏入社會就正值跨國競爭、數位科技發達的時代。亞泥提供幸福友善的職場環境、多元發展的職涯規劃，讓不同世代相互提攜、學習、成長，發揮潛能、創造價值，共同擦亮亞泥招牌。

「亞洲最佳企業雇主獎」是亞太區人力資源管理領域最具權威指標性的獎項之一，由知名人力資源雜誌《HR Asia》所舉辦，除了專家組成評審委員會評鑑外，也讓員工以匿名方式填寫問卷，幫公司打分數。亞泥二度獲獎，代表在厚植人力資本上，不但得到外部專業機構肯定，更獲得內部員工高度認同。

亞泥強調，投資員工健康，就是企業最大獲利！這兩年，全球飽受COVID-19疫情威脅，亞泥除了固定清消，持續創造安全的工作環境外，也努力守護全體員工健康，包括嚴格執行分組分流、異地辦公政策；建立COVID-19健康關懷平台，適時掌握同仁身體狀況；提供足量的口罩、酒精、以及快篩試劑，讓大家安心抗疫，無後顧之憂；也定期邀請執業的醫師或專業護理師，到公司臨場服務，提供全體同仁健康諮詢。

亞泥一向視員工為最大資產，為了建立永續經營的人才梯隊，亞泥長期系統性地培育員工，依照不同職業類別與階層，提供職能課程，有針對新生代的培訓課程、有針對中階主管的管理課程，也有專為人才傳承所開辦的內部講師訓練課程，另外還有各類讀書會、分享會、ESG趨勢講座……等，就連疫情期間，教育訓練也從未中斷，透過e-learning線上學習，讓員工隨時做好準備，保有充足競爭力，因應瞬息萬變的新時代。根據統計，2021年亞泥各類別從業人員，平均受訓時數將近26小時，公司花費在每名員工的職涯發展金額則約4500元。

亞泥重申，這一系列措施的出發點都是「將心比心」，同仁也的確感受到公司的用心，在最新出爐的內部員工滿意度調查中，「工作環境與安全」、「團隊運作」以及「學習發展」三大項目，都獲得八成以上員工認可。

亞泥因為產業特性，員工比例男性多於女性，但薪酬架構並沒有因為性別有所差異，女男100%平等，而且每年依據績效考核調整薪資、並設立多項獎金制度，同時依照公司章程提撥員工酬勞，讓員工共享公司經營成果。

全方位照顧員工，是亞泥徵才和留才的最主要關鍵，從薪酬體制到福利方案，從學習發展到晉升制度，亞泥承諾會持續營造互動良好的組織文化，提升產業競爭力與員工認同度，這也是企業永續經營的最厚實基礎。