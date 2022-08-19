港建：9月28日臨時股東會討論變更面額 年底完成轉換
TKK集團旗下台灣港建（3093）今（19）日受邀參加櫃買業績發表會，股東關注變更面額事宜，港建指出，變更面額從10元調整至2.5元預計9月28日臨時股東會討論，並預計年底完成轉換。
港建指出，變更面額將使持有一張的股東持股會變成四張，增加流動性，新股票價格會以收盤價1/4計算，預計不會影響股東權益。
港建也提到，1977年起以PCB產業設備代理服務為主，2007之後涉及太陽能與光通訊設備，今年則切入電動車相關代理2025年才會有初步成果。
港建指出，目前在台灣已有四個營運據點，桃園配合電路板大廠就近服務，新竹辦事處服務湖口竹北與園區、台中客戶，台南辦事處鄰近南科、高雄辦事處提供相關在地服務。
另外港建提到，中國則有五個營運據點蘇州服務長三角，北方設立秦皇島辦事處，以台商在大陸工廠以及日韓廠商在大陸投資設廠的服務。
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