港建：9月28日臨時股東會討論變更面額 年底完成轉換

許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，然而近日就有網友陪年輕人一起看房，卻被依舊高昂的房價嚇壞，他就分析，政府雖然「打炒房」，但賣方已將要繳的稅加到總價裡，因此政府雖然賺到房地合一稅，但卻「苦了一大群只想安身立命的無產階級」。

2022-08-19 14:02