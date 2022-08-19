快訊

遭質疑疫苗採購為何封存30年 指揮中心這樣回應

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

港建：9月28日臨時股東會討論變更面額 年底完成轉換

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

TKK集團旗下台灣港建（3093）今（19）日受邀參加櫃買業績發表會，股東關注變更面額事宜，港建指出，變更面額從10元調整至2.5元預計9月28日臨時股東會討論，並預計年底完成轉換。

港建指出，變更面額將使持有一張的股東持股會變成四張，增加流動性，新股票價格會以收盤價1/4計算，預計不會影響股東權益。

港建也提到，1977年起以PCB產業設備代理服務為主，2007之後涉及太陽能與光通訊設備，今年則切入電動車相關代理2025年才會有初步成果。

港建指出，目前在台灣已有四個營運據點，桃園配合電路板大廠就近服務，新竹辦事處服務湖口竹北與園區、台中客戶，台南辦事處鄰近南科、高雄辦事處提供相關在地服務。

另外港建提到，中國則有五個營運據點蘇州服務長三角，北方設立秦皇島辦事處，以台商在大陸工廠以及日韓廠商在大陸投資設廠的服務。

股東會 太陽能

延伸閱讀

蘇州女穿和服被捕 愛國網紅邊罵人邊賣日本保險套

每月最多收2000元！南科非營利幼兒園開幕 招生率近9成

台積電南科18廠新建工安意外頻傳 又有工人高空墜落傷

中國生產力中心南科輔訓中心成立 黃偉哲與南科都感謝

相關新聞

頂加、蝸居及地下室為何仍有人租？ 學者道破關鍵

近年房價與房租皆持續走揚，居住成本越來越沉重，高房價是否會帶動高租金?影響住宅租金的因素又有哪些?政大商學院信義不動產中...

崇越電通與寶晶能源 簽署5年綠電購售契約

崇越電通（3388）今（19）宣布和寶晶能源旗下再生能源發電業城市發展電業簽訂為期五年的綠電購售契約，以逐步100%採用...

打房無效？板橋物件喊價嚇壞北漂族 媒體人陪看房也感嘆「不可思議」

許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，然而近日就有網友陪年輕人一起看房，卻被依舊高昂的房價嚇壞，他就分析，政府雖然「打炒房」，但賣方已將要繳的稅加到總價裡，因此政府雖然賺到房地合一稅，但卻「苦了一大群只想安身立命的無產階級」。

不動產估價新思維論壇8月29日登場 產官學共創城市願景

「2022台中市跨時代不動產估價新思維．打造城市願景高峰論壇」8月29日將在逢甲大學人言大樓啟垣廳盛大登場。台中市副市長...

中科歡慶19週年 蔡其昌：永續與經濟發展並重

中部科學園區今天歡慶成立19週年，立法院副院長蔡其昌致詞表示，經濟發展與環境永續一樣重要，要在永續前提下追求企業發展，也...

經部：今年第2季製造業產值4.5兆元 衝歷年單季新高

經濟部今天發布第2季製造業產值統計，第2季積體電路產值攀至新台幣6912億元，創單季新高，推升電子零組件產值來到1.3兆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。