快訊

嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

40多歲男打1劑發燒抽搐當天亡 10月大男嬰哮吼住ICU中

直播／今本土案例+2萬2559 境外+260 死亡+32

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打房無效？板橋物件喊價嚇壞北漂族 媒體人陪看房也感嘆「不可思議」

聯合新聞網／ 綜合報導
許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，近日卻有人被依舊高的房價嚇壞，打消買房念頭。圖/媒體人授權提供 許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，被依舊高的房價嚇壞。圖/板橋重劃區，媒體人授權提供
許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，近日卻有人被依舊高的房價嚇壞，打消買房念頭。圖/媒體人授權提供 許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，被依舊高的房價嚇壞。圖/板橋重劃區，媒體人授權提供

許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，卻被依舊高昂的房價嚇壞。近日就有媒體人分享陪身邊年輕人看房經驗，房仲喊出的單價高的連他也驚訝，他就分析政府雖然「打炒房」，但賣方已將要繳的稅加到總價裡，因此政府雖然賺到房地合一稅，但卻「苦了一大群只想安身立命的無產階級」。

這名媒體人寫著看著北漂後輩多年在台北租房打拼，身為大叔的他們都極力勸說努力有個殼，「殼是安身立命的存在」，先求有再求好，多多看房比價。

擋不住大叔們的洗腦，這名後輩終於動了看房的念頭，多位大叔超快速展開了陪看房行動，馬上與房仲敲定新北板橋區捷運站附近三個物件，第一個是新北指標性大樓，樓下不到1分鐘就到捷運站，沒想到室內坪數小到「連呼吸都困難」，挑高不到4米但仍硬是隔了樓中樓，其中一位陪同看房的大叔站在閣樓，頭都頂到天花板，沒有陽台、幾乎不能開窗，但1坪單價卻來到「91萬」。

第二個物件則離捷運站5分鐘，空間大一點、採光比上一個好，有陽台，但室內坪數不到20坪，總價超過2000萬，1坪78萬；第三個物件約號稱2房，放1張床，就放不下衣櫃、一張書桌，客廳與廚房相連，若硬要放沙發，離電視只有1公尺多，1坪卻也超過80萬，還要月付2000多元管理費。

在夏天悶熱氣溫中，一群人在沒有空調的屋內東瞧瞧西瞧瞧，汗流浹背驚訝得問著仲介細節，空氣瀰漫著又濕又黏的不舒服感，耳裡聽到的80、90...房價價格，不要說年輕後輩了，連一群有房大叔們面對如此房價也感到「不可思議」。

對於高房價，他深深感嘆政府打炒房而課徵房地合一稅，房價為何還繼續往上疊？因為「賣方已經將要繳的稅加到總價裡了」，結果是政府賺到了稅、屋主（投資客）賺到利潤，卻苦了一大群只想安身立命的無產階級。

許多人看到發文也分享經驗，有人說現在在林口附近，走路能到機捷的物件都快一坪50萬了，也有人建議，同一線可以看頂埔、土城站，捷運多坐十分鐘，一坪38，生活機能完善，有電影院有醫院，挑十年左右社區，20～30年左右大樓也才40出頭。此外，也有笑說原本想買房，但看完這篇文後「謝謝大叔幫年輕人省下了時間」打消念頭。

打炒房 房地合一 北漂

延伸閱讀

離開雙北要住哪？ 網友狂刷一排「這城市」被評首選

他分享商科轉工程師5年經驗 曝非本科年薪最高可達150萬元

明星學區房價貴值得嗎？ 網掀兩派論戰：有差

停業3年！天母麥當勞周日重新營業 在地人一看內部超無言

相關新聞

加價搶法拍屋卻遭前住戶闖入輕生變凶宅 屋主求售喊價近4千萬

新店碧潭附近一間景觀住宅，因債務問題淪入法拍，去年11月由林姓自然人以3,031萬元取得，未料，屋主兒子竟在今年3月進入...

汽柴油下週估降1角 油價平穩機制續運作

中國經濟數據疲弱，且採取封控防疫，導致國際油價下跌；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估22日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格...

實登2.0上路一年預售屋狂漲 這區1字頭跳至3字頭

預售屋實價登錄上路滿一年，根據591實價登錄統計，過去一年全台預售屋從均價一坪29.8萬元，漲至34.4萬元，漲幅達15...

頂加、蝸居及地下室為何仍有人租？ 學者道破關鍵

近年房價與房租皆持續走揚，居住成本越來越沉重，高房價是否會帶動高租金?影響住宅租金的因素又有哪些?政大商學院信義不動產中...

崇越電通與寶晶能源 簽署5年綠電購售契約

崇越電通（3388）今（19）宣布和寶晶能源旗下再生能源發電業城市發展電業簽訂為期五年的綠電購售契約，以逐步100%採用...

打房無效？板橋物件喊價嚇壞北漂族 媒體人陪看房也感嘆「不可思議」

許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，然而近日就有網友陪年輕人一起看房，卻被依舊高昂的房價嚇壞，他就分析，政府雖然「打炒房」，但賣方已將要繳的稅加到總價裡，因此政府雖然賺到房地合一稅，但卻「苦了一大群只想安身立命的無產階級」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。