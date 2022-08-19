打房無效？板橋物件喊價嚇壞北漂族 媒體人陪看房也感嘆「不可思議」

許多年輕人北漂打拼，努力擺脫「無殼蝸牛」的狀態，卻被依舊高昂的房價嚇壞。近日就有媒體人分享陪身邊年輕人看房經驗，房仲喊出的單價高的連他也驚訝，他就分析政府雖然「打炒房」，但賣方已將要繳的稅加到總價裡，因此政府雖然賺到房地合一稅，但卻「苦了一大群只想安身立命的無產階級」。

這名媒體人寫著看著北漂後輩多年在台北租房打拼，身為大叔的他們都極力勸說努力有個殼，「殼是安身立命的存在」，先求有再求好，多多看房比價。

擋不住大叔們的洗腦，這名後輩終於動了看房的念頭，多位大叔超快速展開了陪看房行動，馬上與房仲敲定新北板橋區捷運站附近三個物件，第一個是新北指標性大樓，樓下不到1分鐘就到捷運站，沒想到室內坪數小到「連呼吸都困難」，挑高不到4米但仍硬是隔了樓中樓，其中一位陪同看房的大叔站在閣樓，頭都頂到天花板，沒有陽台、幾乎不能開窗，但1坪單價卻來到「91萬」。

第二個物件則離捷運站5分鐘，空間大一點、採光比上一個好，有陽台，但室內坪數不到20坪，總價超過2000萬，1坪78萬；第三個物件約號稱2房，放1張床，就放不下衣櫃、一張書桌，客廳與廚房相連，若硬要放沙發，離電視只有1公尺多，1坪卻也超過80萬，還要月付2000多元管理費。

在夏天悶熱氣溫中，一群人在沒有空調的屋內東瞧瞧西瞧瞧，汗流浹背驚訝得問著仲介細節，空氣瀰漫著又濕又黏的不舒服感，耳裡聽到的80、90...房價價格，不要說年輕後輩了，連一群有房大叔們面對如此房價也感到「不可思議」。

對於高房價，他深深感嘆政府打炒房而課徵房地合一稅，房價為何還繼續往上疊？因為「賣方已經將要繳的稅加到總價裡了」，結果是政府賺到了稅、屋主（投資客）賺到利潤，卻苦了一大群只想安身立命的無產階級。

許多人看到發文也分享經驗，有人說現在在林口附近，走路能到機捷的物件都快一坪50萬了，也有人建議，同一線可以看頂埔、土城站，捷運多坐十分鐘，一坪38，生活機能完善，有電影院有醫院，挑十年左右社區，20～30年左右大樓也才40出頭。此外，也有笑說原本想買房，但看完這篇文後「謝謝大叔幫年輕人省下了時間」打消念頭。