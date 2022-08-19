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阿聯酋航空空廚 成立全球最大垂直農場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Bustanica每年將減少逾2.5億公升的用水量、生產超過100萬公斤不含殺蟲劑、除草劑及化學物質的產品。圖/阿聯酋航空提供
Bustanica每年將減少逾2.5億公升的用水量、生產超過100萬公斤不含殺蟲劑、除草劑及化學物質的產品。圖/阿聯酋航空提供

全球最大航空餐飲供應商之一、服務超過100間航空公司的阿聯酋航空空廚（Emirates Flight Catering, EKFC），與結合室內科技與垂直農業的先驅Crop One以4,000萬美金合資創辦阿聯酋航空Crop One，建立公司首座垂直農場Bustanica，共同打造全球最大的水耕農場。

Bustanica座落於阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport），鄰近杜拜世界中心（Dubai World Central），佔地33萬平方英尺（約9,272坪），每年生產超過100萬公斤的高品質綠葉蔬菜，用水量比傳統農業少95%；無論任何時間，該設施皆能種植超過100萬種農作物，於每日提供3,000公斤的產量。

Bustanica結合機器學習、人工智慧與其他先進科技，並由農業學專家、工程師、園藝家及植物學家所組成的專業團隊營運。此外，Bustanica連續的生產鏈可確保農作物於無殺蟲劑、除草劑及化學物質的環境下生長，提供新鮮又乾淨的產品。

搭乘阿聯酋航空與其他航空公司的旅客可期待品嚐到萵苣、芝麻葉、菠菜等美味蔬菜及多種沙拉鮮蔬。Bustanica不僅讓機上餐點的沙拉變得更健康，阿拉伯聯合大公國的消費者將來亦能於超市中購入這些產品；除此之外，Bustanica更計劃拓展蔬果生產及銷售。

阿聯酋航空集團董事長及執行長謝赫阿哈邁德親王表示：「長期的糧食安全及自給自足對任何國家的經濟成長至關重要，而阿拉伯聯合大公國也不例外。杜拜雖面臨氣候及耕地受限的挑戰，但Bustanica在與阿拉伯聯合大公國食品安全與水資源安全策略一致的前提下，迎來創新和投資的新時代，成為我們邁向永續發展的重要一步。

阿聯酋航空空廚正積極縮短食品從農場到餐桌的過程，持續投資新技術，讓旅客享受更優質的服務，同時優化公司營運並減少生態足跡。Bustanica團隊迄今榮獲多項成就，成功制定農學領域的全球標準，亦將協助Bustanica農場提供安全供應鏈，讓旅客享受富含營養的在地農產品。」

Crop One執行長Craig Ratajczyk表示：「經過重大的規劃與建造，並克服了疫情所帶來前所未見的挑戰，我們很高興能與合作夥伴– 阿聯酋航空空廚一起慶祝這項重要的里程碑。我們的使命是建構一個永續的未來，以滿足全球對新鮮當地食品的需求，而這座全球最大的垂直農場就是堅守這項承諾的表現；同時也作為範例，讓垂直農場有機會能遍佈世界各地。」

與同產量的傳統戶外農業相比，Bustanica的閉環系統能以植物循環水，提升用水量與效率至最高限度，並於水蒸發時回收循環至系統中，在每年節省 2.5億公升的用水。此外，Bustanica不會對全球受威脅的土壤資源造成影響、同時大量減少對水的依賴，並不受天氣與害蟲影響享有全年收成。消費者自超市購買 Bustanica的綠葉蔬菜後更可直接食用，因為清洗不僅會損壞葉菜並引入污染物。

Bustanica由農業學專家、工程師、園藝家及植物學家所組成的專業團隊營運。圖/阿聯酋航空提供
Bustanica由農業學專家、工程師、園藝家及植物學家所組成的專業團隊營運。圖/阿聯酋航空提供

阿聯酋航空

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