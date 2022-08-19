威盛堆高機安全系統 再下一城

IC設計廠威盛（2388）再下一城，宣布和泰豐田物料運搬將導入威盛Mobile360堆高機安全系統及其智慧人員偵測功能，維護廠內堆高機作業安全，進而防止事故與傷害發生。威盛上述平台方案，先前已陸續應用至化工、紡織、食品、半導體、汽車、家電等產業。

威盛表示，近兩年來因疫情因素，造成全球物流負荷量超載，時有堆高機碰撞事故產生。和泰豐田物料運搬為有效改善廠區操作環境，及堆高機駕駛的人身安全，因此引進威盛Mobile360堆高機安全系統。

威盛並指出，這套系統配置2個前後行人偵測攝影鏡頭，與1個駕駛監控攝影鏡頭，可支援60度至120度的偵測範圍，根據鏡頭安裝的高度，可偵測人員區域為4到5公尺。系統可將來自前、後攝影鏡頭的即時影像，傳送到其車內可選的7吋CVBS顯示器上，並可透過精確智慧人員偵測技術，在行人無意間踏入車輛的警戒範圍時，向堆高機駕駛發出即時警報。

同時，系統的駕駛監控功能（DSS）可透過駕駛攝影鏡頭進行偵測，在發現駕駛疲勞、使用手機及抽菸時發出警訊。這套系統可應用於支援各種知名製造商的多款燃油與電動堆高機型號。

和泰豐田物料運搬黃明仁總經理表示，2021年豐田自動織機（豐田集團）的全球市占率達28.44％，領先第二名業者有2倍之多，穩居堆高機產業龍頭。除了顧客對豐田產品的品質信賴，持續堅持在確保顧客安全作業上的努力也是關鍵所在。

威盛智能產品事業部總經理吳億盼也提到，威盛 Mobile360堆高機安全系統不僅可促使企業採取積極主動的方式改善整體工作場域安全性，同時也透過人員偵測技術，可降低員工受傷風險，減少企業關於保險費用、法律成本及營運中斷等損失。