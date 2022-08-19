台睿生技三項新藥蓄勢待發 口服化療藥年底前申請臨床

台睿生技（6580）三項新藥蓄勢待發，董事長林群18日表示，原本三期臨床未過關的瑞克西（Rexis）爭取敗部復活，擴大適應症至重症病人和多重器官衰竭治療；抗癌藥也有兩項二期臨床試驗正進行中；此外，台睿今年更新開發口服的化療新藥TRX-920，預計年底前以505(b)(2)（新劑型新藥）申請IND（人體臨床）。

林群表示，台睿開發的抗敗血病新藥「瑞克西」，今年2月三期臨床試驗解盲失利，不過目前正與財團法人醫藥品查驗中心（CDE）討論，是否能調整適應症，以敗血症引發的改善多重器官衰竭、及敗血症重症患者提升免疫力為兩大項目，重新獲准臨床，希望10月會有結果。

此外，台睿總經理簡督憲表示，公司目前仍有有數個抗癌藥正在研發中，其中口服抗癌新藥CVM-1118針對神經內分泌腫瘤這項罕見疾病，目前正在國內進行二期臨床試驗，預計收36位病患，目前已收20餘位，估計年底可收案完畢，明年中可解盲；這項新藥的另一項二期臨床試驗，是合併癌症免疫療法藥物、治療晚期無法手術切除的肝癌，第一階段將收29位病患，估計明年首季可收案完畢。

簡督憲表示，台睿今年更新開發口服的化療新藥TRX-920，主要成分國際大廠輝瑞與智擎（4162）生技同樣採用的洗樹鹼，輝瑞原本用來治療大腸癌，智擎結合微脂體包覆技術應用於胰臟癌治療，未來台睿規劃適應症為大腸癌、胰臟癌以及肝癌。

簡督憲說，化療藥多半會採取靜脈注射劑型，主要是過去口服吸收技術不好，大廠不願意投入這領域，不過注射劑會加上大量界面活性劑，導致病患常有過敏現象，因此，一般癌症病人在療程前一天要先打抗過敏藥、抗嘔吐藥物。

台睿的TRX-920是與法國合作投入開發，原料藥來自於神隆（1789），該新藥是把針劑化療藥變為膠狀口服注射劑，已在申請劑型和用途專利中，目前正在日本執行大鼠、狗的試驗，預計12月底以505(b)(2)方式申請IND，明年上半年進入人體臨床。