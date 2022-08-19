快訊

柬埔寨園區生活曝光！每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

台睿生技三項新藥蓄勢待發 口服化療藥年底前申請臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台睿生技（6580）三項新藥蓄勢待發，董事長林群18日表示，原本三期臨床未過關的瑞克西（Rexis）爭取敗部復活，擴大適應症至重症病人和多重器官衰竭治療；抗癌藥也有兩項二期臨床試驗正進行中；此外，台睿今年更新開發口服的化療新藥TRX-920，預計年底前以505(b)(2)（新劑型新藥）申請IND（人體臨床）。

林群表示，台睿開發的抗敗血病新藥「瑞克西」，今年2月三期臨床試驗解盲失利，不過目前正與財團法人醫藥品查驗中心（CDE）討論，是否能調整適應症，以敗血症引發的改善多重器官衰竭、及敗血症重症患者提升免疫力為兩大項目，重新獲准臨床，希望10月會有結果。

此外，台睿總經理簡督憲表示，公司目前仍有有數個抗癌藥正在研發中，其中口服抗癌新藥CVM-1118針對神經內分泌腫瘤這項罕見疾病，目前正在國內進行二期臨床試驗，預計收36位病患，目前已收20餘位，估計年底可收案完畢，明年中可解盲；這項新藥的另一項二期臨床試驗，是合併癌症免疫療法藥物、治療晚期無法手術切除的肝癌，第一階段將收29位病患，估計明年首季可收案完畢。

簡督憲表示，台睿今年更新開發口服的化療新藥TRX-920，主要成分國際大廠輝瑞與智擎（4162）生技同樣採用的洗樹鹼，輝瑞原本用來治療大腸癌，智擎結合微脂體包覆技術應用於胰臟癌治療，未來台睿規劃適應症為大腸癌、胰臟癌以及肝癌。

簡督憲說，化療藥多半會採取靜脈注射劑型，主要是過去口服吸收技術不好，大廠不願意投入這領域，不過注射劑會加上大量界面活性劑，導致病患常有過敏現象，因此，一般癌症病人在療程前一天要先打抗過敏藥、抗嘔吐藥物。

台睿的TRX-920是與法國合作投入開發，原料藥來自於神隆（1789），該新藥是把針劑化療藥變為膠狀口服注射劑，已在申請劑型和用途專利中，目前正在日本執行大鼠、狗的試驗，預計12月底以505(b)(2)方式申請IND，明年上半年進入人體臨床。

抗癌藥

延伸閱讀

台灣精準醫療冠全球 83基因檢測10疾病風險回饋參與者

開學倒數兩周 輝瑞幼兒疫苗首批127萬劑19日到貨

朱芯儀乳癌手術後重返職場　醫生恭喜她「剩下原位癌」

輝瑞執行長接種4劑疫苗 確診COVID-19症狀輕微

相關新聞

實登2.0上路一年預售屋狂漲 這區1字頭跳至3字頭

預售屋實價登錄上路滿一年，根據591實價登錄統計，過去一年全台預售屋從均價一坪29.8萬元，漲至34.4萬元，漲幅達15...

缺車 今年車市銷量下修

缺車、缺料問題無解，龍頭車廠和泰車今年首度下修車市展望，從原本的46萬輛減為43萬輛，下修幅度逾6.5%；國內各大車廠也...

不到50天 大同總座又換人

大同本業穩了，但高層又異動。7月初才宣布上任的新任總經理蔡維力，昨（18）日上午發內部信，宣布因「個人因素」即日起辭任總...

車市下修 缺料…國產、進口車都傷

缺料變嚴重了，車子做不出來，全球都遇到同樣的狀況，台灣國產、進口車同步萎縮；業界說，這波車市預估值下修，並非訂單不夠而是...

玉山ESG永續倡議 開展行動

玉山銀行於昨（18）日召開「玉山ESG永續倡議行動」，蔡總統親自蒞臨，由玉山創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州與超過10...

實踐ESG 黃男州：跨領域結合才能達陣

邁向「2050淨零轉型」，在政府及企業積極投入的同時，許多民間機構也高度重視。玉山昨（18）日召開「玉山ESG永續倡議行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。