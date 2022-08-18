永慶集團全台突破1500店 上半年業績逆勢成長26%

在通膨、央行升息、政府打炒房、國內外經濟情勢等因素的衝擊，近期房市交易降溫，然永慶房產集團旗下五大房仲品牌永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產卻逆勢成長，最新捷報全台店數已突破1,500店，店數市占達四成。

今年上半年業績逾185億元，較去年同期大幅成長26%，單店平均業績逾1280萬元、年增近一成，穩坐台灣房仲第一品牌。特別是，永慶房產集團上半年在全台成交件數近3萬件，較去年同期增加10%，相較全台1-6月買賣移轉棟數較去年同期減少2%，出現極大反差，顯見永慶堅持提供「誠實服務」的理念，獲得消費者認同。

以七都成交件數來慨，桃園成交件數逾兩成為最多，高雄則以近兩成緊追在後。值得一提的是，永慶房產集團這一年來新增近200家店，其中以高雄新增超過43店為最多，其次為台中的41店和新北的31店，桃園和新竹也有超過20店的增長，帶動永慶房產集團全台店數突破1,500店、店數市佔穩居四成。

今年4月孫慶餘董事長在政治大學不動產研究中心的論壇上，才分享集團店數達1,400店的好消息，短短3個月，就突破了1,500店規模。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，集團上半年的好成績，突顯「誠實服務」是消費者心之所向，不動產交易金額大，消費者需要誠實房仲協助把關，提供完整且透明的資訊，協助客戶做決策，避免遭到黑心房仲聯手投機客坑殺；所以，不只永慶房屋近期年年推出「誠實服務」，承諾提供完整成交行情，否則將做出賠償；加盟四品牌全台2萬名夥伴，也積極響應簽署「誠實服務承諾」，做「誠實房仲」的表率。

葉凌棋強調，做為台灣最大房仲連鎖，我們將秉持「先誠實再成交」的承諾，堅持提供誠實服務，帶領產業向上提升，以回饋消費者的支持與肯定。