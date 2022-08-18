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陽明斥資約1.05億美元 買進1.86萬個貨櫃

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導

陽明（2609）今（18）日公告跟東方國際集裝箱(香港)買進1.86萬個貨櫃，交易總金額為9500萬美元 ~ 1.05億美元，折算台幣約28.4億元-31.3億元，訂造新櫃主要是配合新船加入及舊櫃汰舊換新。

陽明海運因應中長期營運發展，之前與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪此系列2020年起逐步竣工交付，目前已經交到第13艘，新的貨櫃輪加入，自助於陽明船隊船齡年輕化，並達到節能省油及降低單位成本成效，同時透過船型優化，可多元化營運船隊發展；考量到新船持續加入，陽明也強化貨櫃數量的布局。

此外，陽明今年第2季受到油價成本攀升波及，所以第2季的獲利僅維持史上第3高水準，第2季的營收1,094.48億元，年增49.4 %，稅後純益555.33億元，EPS15.9元；隨著油價下跌，法人看好第3季獲利有望回升。

陽明上半年營收達2161.51億元，營運量227萬TEU，較去年同期增加2%，營業毛利1477.88億元，營業利益1432.53億元，稅後純益為1161.1億元，年增率為96.62%，每股稅後純益為33.25元。

陽明海運 營收

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