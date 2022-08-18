仁寶新設亞灣5G研發中心 五年內高雄打造千人研發團隊

全球資通訊科技領導大廠仁寶集團繼7月在高雄設立研發中心，今（18）日集團董事長許勝雄召開記者會宣布加碼成立亞灣5G AIoT研發中心，攜手高通（Qualcomm）與新創共同開拓5G AIoT應用商機，預計未來五年在高雄建立千人的研發團隊。

這場仁寶集團「深耕高雄亞灣5G研發中心」記者會，由仁寶董事長許勝雄親自召開，高雄市長陳其邁、副市長羅達生、高通副總裁劉思泰、中華系整董事長吳明德及多位企業貴賓、民代均到場見證。

許勝雄在記者會致詞時肯定市長陳其邁的認真努力「不只兩年拚四年」，團隊打拼可說是兩步超過四步的距離，高雄發展快得讓人驚嘆，市政推動有願景與企圖心、執行力，從亞灣整個發展可預見未來高雄很美，是充滿生命力的都市，企業能感受到投資高雄會有很大的能量與效益。

許勝雄指出，仁寶近年重視高雄，包括在高雄設立南部首個分公司，也在市長陳其邁努力下與高醫成立南台灣最大幹細胞實驗室，結合醫療與長照體系發展，整合系統化醫療資訊，用科技解決複雜的病理因素。尤其現今5G寬頻時代，仁寶要將產業與研發能力輸出到高雄，更會把醫療體系的力度投注到高雄，五年內建立千人以上的研發團隊，把研發能量的價值與效益在高雄發散，扎根產業鏈機制，為這塊土地盡一份心力。

陳其邁在記者會上致詞時說，繼與台積電後再次透過與國際級企業仁寶集團合作學習，可不斷成長，「有學習，回去就要做功課，會交給最有效率的市府團隊，與企業建立即時有效的關係。」

陳其邁指出，智慧城市的應用就是資料庫的有效運用，不僅驗證還要商品化，建立服務模式讓企業永續發展，高市府的企圖心是在5G園區內整合資源平台，讓人才與供應端有效率的整合，強調市府團隊有利用大數據經驗，整合居家照護系統與健保署資料庫，讓病人獲得最好的照顧。

陳其邁感謝仁寶看好高雄、投資高雄，強調高雄的生活環境能滿足企業員工需求，多元化的交通系統包括捷運黃線、高鐵與港口、機場等方便連結到全世界。他推崇仁寶享譽國際，是台灣代表企業，未來高雄可成為仁寶5G應用最佳合作夥伴，成為全球5G應用最好的地方，雙方對未來更深化合作已有具體想法，也趁機呼籲其他企業投資高雄要趁早。

高通副總裁劉思泰也在致詞時表示，仁寶5G研發中心成立將加速推動5G應用發展服務，幫助高雄打造智慧城市與智慧港口發展。他更提到，來台灣過去十年未曾造訪高雄，「但近兩年已來八次，一定有東西不一樣了。」具體感覺到過去兩年在市長陳其邁號召下，高雄對數位轉型發展展現強大企圖心與動力，推動亞灣5G AIoT，高通積極加入布局，也引進最新的技術，鼓勵新創與中小企業一起繁榮生態系，發展5G產業推動共享。

劉思泰指出，與持續創新的仁寶合作多年，包括109年12月於日月光高雄廠推動全球首座毫米波智慧工廠，驗證技術在企業垂直落地，證明台灣不只掌握5G技術，各波段的掌握也扮演全球市場領導地位，對台灣產業與在全世界的商機至為重要。他說，高通看重仁寶到高雄開發場域，要借重其前瞻性及對產業的認識，預告9月下旬會在高雄成立新的據點，把最新5G測試與示範技術帶入亞灣，持續努力高雄智慧城市與智慧港灣的願景。

經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任後緊盯產業轉型，未來高雄將以半導體與5G AIoT雙主軸推進產業發展，要招募更多大廠落地，以大帶小吸引電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關新創企業進駐，建構完善產業生態系，搶佔全球5G供應鏈關鍵地位，歡迎更多企業加入5G高雄隊，一起打國際盃。

仁寶集團自2018年開始積極布局5G技術發展及垂直整合應用，提供端到端的5G企業專網解決方案，除切入智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域，也率先以5G VR沉浸式應用切入教育文化、智慧展演，已於高雄展覽館、電競館及VR體感劇院推動5G智慧虛實互動展覽、5G無人機MR競賽及5G Edge VR互動展演，目前規劃於駁二驗證全台首座戶外5G標準化智慧桿應用，在亞灣建構更完善5G生態系。