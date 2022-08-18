仁寶亞灣5G AIoT研發中心正式啟用 創造5G新商機

仁寶（2324）今（18）日宣布位在高雄亞灣的「仁寶5G AIoT研發中心」將於9月初正式啟用。仁寶持續擴大在高雄的資源投入與布局，廣納地方優秀人才，深化在地合作，配合高雄產業轉型發展政策，與高雄市政府協力打造科技智慧城市。仁寶董事長許勝雄表示：「仁寶2019年起在高雄展開多項投資及市府專案合作，期許未來積極培育南台灣創新人才，建構仁寶高雄逾千人的研發團隊，以實際行動深耕高雄，期待企業與城市發展共享、共榮！」

仁寶2019年在高雄正式成立分公司，投入智慧醫療布局，其中包括Stampede智能運動地墊加入高雄市政府的體感科技園區計畫，將智能運動地墊落實在高雄，為推動市民運動共盡心力。2020年更與高雄市政府簽署合作備忘錄，透過仁寶i照護系統的導入加速長照機構資訊化，協助高雄市長照資訊化覆蓋率達九成，齊心打造高雄智慧照顧城市。2022年仁寶集團旗下的瑞寶生醫和高醫共同合作打造南台灣最大的細胞治療實驗室，正式揭牌啟用，期望在產官學攜手之下，讓高雄成為國際知名的醫療之都。

仁寶今年更積極推動在高雄建構創新研發團隊，在市府的支持與協助下，仁寶電腦事業群(PCBG)於今年7月正式設立高雄研發中心，布建先進研發團隊。

仁寶資深副總經理李盛宏指出：「仁寶PCBG高雄研發中心將開發商用、消費、教育、電競筆記型電腦、平板等終端裝置；研發次世代晶片應用平台、進階無線區域網路WiFi-7、前瞻軟體應用及熱流散熱整合等創新技術，建置測試驗證場域，目標朝向智能化設計並兼具使用者體驗優化之產品。研發中心的設立不僅將強化南部人才的延攬、培育及訓練，更為北漂南返的人才提供專業且適切之就業機會。」

仁寶今日更宣布高雄亞灣5G AIoT研發中心將於9月初正式啟用，未來將以5G技術平台為主軸，串聯起智慧醫療、先進研發及智慧物聯網之多元應用發展。

仁寶2021年即與高雄市府共同推廣5G AIoT產業落地發展，進駐由中央所投入新台幣百億元打造的高雄亞灣5G AIoT創新園區，並計畫於2022年9月初正式啟用在台壽大樓的仁寶5G AIoT研發中心，作為5G實驗研發專網場域，發展5G垂直整合專網方案，催化亞灣5G+AIoT應用及培育新創團隊，創造5G新商機，並期望藉由強大多元的軟硬體整合團隊，提供最新的研發技術，並持續加強在地投資。

仁寶看好5G企業專網的發展，早在2018 年即開始積極布局5G技術發展及垂直整合應用，提供端到端的5G企業專網解決方案。2019年更與全球領先的無線技術創新者美國高通公司、攜手台灣多家科技與新創公司，成功打造日月光（3711）高雄廠為全球第一座5G毫米波企業專網智慧工廠，實現企業專網真正落地的5G垂直應用場域。仁寶與高通在5G模組與XR應用等領域，也有著長期密切的合作。

除了切入智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域外，仁寶也率先與工研院以及資策會在教育文化、智慧展演進行跨領域的合作，以5G VR沉浸式應用領域做為切入點，例如2021年在高雄展覽館的『5G智慧虛實互動展覽』、高雄電競館的『5G無人機MR競賽』、以及VR體感劇院的『5G Edge VR 互動展演』，皆都是透過高雄市政府積極的支持及協助，才能真正在這些場域進行實驗，加速5G應用場域發展。