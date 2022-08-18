夜市是嫌惡設施？ 官方統計距離越近、房價愈高

不少人把夜市視為嫌惡設施，一般也認為夜市周邊房價比較低，但新北市地政局針對轄區七大夜市進行「夜市遠近與房價關係探討」，結果發現大多呈現距離夜市越近，平均房價格越高的情形，完全顛覆一般人觀念。

新北市地政局每季發布不動產市場分析季報，由於新北市各行區多設有觀光夜市，而一般認為，觀光夜市雖可滿足吃喝玩樂等需求，但也衍生環境整潔、噪音等影響居住寧適性之疑慮，對房價不利，因此最新一季，今年第一季針對夜市與房價進行專題探討。

該調查針對永和樂華、中和興南、三重三和、板橋湳雅、 新莊廟街、樹林、蘆洲廟口等七大夜市，以實價登錄交易價格資料為基礎，觀察區域住宅價格與距離夜市遠近之關係，並進一步分析夜市周圍購屋者及不動產交易標的特性。

統計顯示，上述7個區域經過分析發現，距離夜市越近，夜市因素並未對房價產生負面影響，甚至多數呈現距夜市較近房價較高情形。

以樂華夜市為例，距離樂華夜市300公尺內公寓，平均成交單價為47萬，300到1000公尺為46萬，1000公尺到1500公尺僅44萬元。

另外住宅大樓300公尺內均價54萬元，雖略低於300到1000公尺，但仍高於1000到1500公尺的51萬元。

中和興南夜市周邊300公尺均價51萬，也比300公尺以上均價45萬元，一坪貴了約6萬元，三和夜市、新莊廟街、蘆洲廟口情況也都相同。

不過，調查也發現，距離夜市越近，平均交易量愈少，顯示消費者購買意願仍會考量夜市周遭寧適程度較差之影響因素。