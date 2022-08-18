快訊

余苑綺傳已昏迷 老公突現身低調回應「2字」

林智堅論文抄襲案 中華大學：本周不會公布調查結果

夜市是嫌惡設施？ 官方統計距離越近、房價愈高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

不少人把夜市視為嫌惡設施，一般也認為夜市周邊房價比較低，但新北市地政局針對轄區七大夜市進行「夜市遠近與房價關係探討」，結果發現大多呈現距離夜市越近，平均房價格越高的情形，完全顛覆一般人觀念。

新北市地政局每季發布不動產市場分析季報，由於新北市各行區多設有觀光夜市，而一般認為，觀光夜市雖可滿足吃喝玩樂等需求，但也衍生環境整潔、噪音等影響居住寧適性之疑慮，對房價不利，因此最新一季，今年第一季針對夜市與房價進行專題探討。

該調查針對永和樂華、中和興南、三重三和、板橋湳雅、 新莊廟街、樹林、蘆洲廟口等七大夜市，以實價登錄交易價格資料為基礎，觀察區域住宅價格與距離夜市遠近之關係，並進一步分析夜市周圍購屋者及不動產交易標的特性。

統計顯示，上述7個區域經過分析發現，距離夜市越近，夜市因素並未對房價產生負面影響，甚至多數呈現距夜市較近房價較高情形。

以樂華夜市為例，距離樂華夜市300公尺內公寓，平均成交單價為47萬，300到1000公尺為46萬，1000公尺到1500公尺僅44萬元。

另外住宅大樓300公尺內均價54萬元，雖略低於300到1000公尺，但仍高於1000到1500公尺的51萬元。

中和興南夜市周邊300公尺均價51萬，也比300公尺以上均價45萬元，一坪貴了約6萬元，三和夜市、新莊廟街、蘆洲廟口情況也都相同。

不過，調查也發現，距離夜市越近，平均交易量愈少，顯示消費者購買意願仍會考量夜市周遭寧適程度較差之影響因素。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，實務上，緊臨夜市的住宅，由於雜亂嘈雜，仍對房價有負面影響，但夜市帶來飲食、採買的生活機能，還是能增加居住便利性，尤其現在外食族群居多，店家密度高的商圈依然是購屋、置產主力，租屋市場也相對活絡，因此鄰近夜市反而價格較高。

資料來源／新北市地政局
資料來源／新北市地政局
資料來源／新北市地政局
資料來源／新北市地政局

夜市 房價

延伸閱讀

影／恩恩案新北中和衛生所沒接電話？ 侯友宜：沒接就彈劾

相關新聞

大同兩年內第五任總經理閃辭 公司回應了

大同公司（2371）甫上任僅49天的前總經理蔡維力，今（18）日早上以對員工發出公開信方式宣布請辭，公司方面早上仍對外表...

夜市是嫌惡設施？ 官方統計距離越近、房價愈高

不少人把夜市視為嫌惡設施，一般也認為夜市周邊房價比較低，但新北市地政局針對轄區七大夜市進行「夜市遠近與房價關係探討」，結...

和泰產險私募擬籌資百億 和泰車這樣說

防疫保單讓產險公司吃足苦頭，和泰產險決定增資13億股，和泰產大股東和泰車（2207）總經理蘇純興今（18）日在Toyot...

缺車潮未緩解 和泰車下修今年銷售預估

缺車潮未緩解，和泰車下修今年銷售預估，總經理蘇純興表示，和泰的銷量將由15.5萬台降到14.7萬台，而對整體市場銷量預估...

TOYOTA GR86今日上市發表3點開賣

國內車迷對於擁有賽車血統的車款一直都相當重視，TOYOTA GR86今日上市發表，第一批僅60台，預計今天3點開放預購，...

和泰車總座：汽車缺料太嚴重 下修全年車市預估

和泰車（2207）總經理蘇純興今（18）日表示，汽車缺料太嚴重，一個月等過一個月，情況還是沒有獲得改善直到九月還是缺料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。