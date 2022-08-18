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和泰產險私募擬籌資百億 和泰車這樣說

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
和泰車今天發表新車G R八六，總經理蘇純興下修全年車市預估，也對和泰產險對公司造成的影響說出了心裡話。記者邱馨儀／攝影
和泰車今天發表新車G R八六，總經理蘇純興下修全年車市預估，也對和泰產險對公司造成的影響說出了心裡話。記者邱馨儀／攝影

防疫保單產險公司吃足苦頭，和泰產險決定增資13億股，和泰產大股東和泰車（2207）總經理蘇純興今（18）日在Toyota G R八六新車發表會上坦言「有點壓力」，不過大股東們都了解，這是一次事件，明年營運就會恢復正常，加上和泰車的汽車本業都還不錯，有足夠財力配合增資，但增資作法都需要更進一步討論。

蘇純興表示，採私募作法是因為能夠用最快速度增資和泰產，讓和泰產能夠有充足的營運資金。至於分3次透過特定人認購，是和泰車直接認，透過投資公司認，或是引進其他新股東，都還在研議中。

和泰產險17日舉行董事會，修正公司章程，將和泰產險資本額由目前20億元（2億股）提高為 150億元（15億股），後續將辦理辦理私募現金增資普通股，以每股面額10元、不超過13億股額度內，在1年內可分3次募足。

和泰產險因防疫保單上半年虧損45.26億元，截至6月底止，歸屬於母公司業主之權益總計為17.41億元，與2021年底權益總計72.66億元相較，淨值減少76%，每股淨值為8.704元，這也是可能的增資價。

和泰產險表示，此次增資資金用途，在於充實營運資金，提升資本適足率，強化財務結構。然由於疫情不確定性仍高，防疫險理賠狀況也尚未明朗，增資金額仍在規劃中，待9月27日召開第2次股東臨時會決議通過此案後，將決定私募價。

防疫保單 產險 和泰車

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