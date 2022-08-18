泰越捷航空復航台北-曼谷航線 國際航班99美元起

hai Vietjet 於今（18）日在曼谷素萬那普機場和台北桃園國際機場舉行歡迎儀式，慶祝泰越捷航空復航曼谷-台北國際航線。

泰越捷航空首席CEO - Woranate Laprabang 表示，很高興地宣布推出新的國際航班服務，該服務將在旅遊業沈寂許久後連結美麗的台北和曼谷。國際旅遊業正在迅速恢復，泰越捷航空正積極將其網絡擴展到亞太地區的許多主要目的地，為國際旅客提供優質、熱情好客但價格合理的服務。

為慶祝新國際航班的推出，泰越捷公司還推出了一項特別促銷活動 - Deluxe Super Sale - 提供從 99 美元（3,499 泰銖）起的特別豪華票價（包括稅費和附加費），適用於搭乘 Thai Vietjet 的國際航線台北（桃園）-曼谷（素萬那普）。這項特殊的豪華服務包括20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和不限次數免費更改航班的靈活性。此特別促銷活動適用於2022年8月25日至31日期間預訂，旅行日期為2022年9月15日至2023年3月25日（適用條款和條件）。

目前，進入泰國的旅客不再需要在入境之前或抵達時持有 COVID-19 陰性結果的檢測證書。自2022年5月1日起乘客也無需在抵達時進行隔離。

作為 2020 年成長最快的低成本航空公司（由倫敦全球商業展望雜誌授予），泰國越捷航空不斷擴大其國內和國際航班網絡。儘管近年來世界廣受 COVID-19影響，該航空公司最近仍獲得了2022年樟宜航空公司的「新航空公司獎」，開啟了飛往新加坡樟宜機場的航班服務，突顯了該航空公司在疫情期間為保持新加坡航空樞紐的彈性所做的貢獻。