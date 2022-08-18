李長榮員工敬業度逾八成 以人才永續建構企業競爭力

全球進入大缺工時代，跨領域的人才競爭，挑戰企業留才能力。李長榮(LCY)視員工為企業競爭力的磐石，為深入了解員工真實意見，定期每兩年進行員工敬業度調查，2022年報告指出，LCY全球員工敬業度達81%，與2020年調研相比，更是成長了5%，掌握留才關鍵，成為LCY人才永續的核心競爭力。

李長榮指出。當今複雜與多變的環境下，員工是驅動企業成長的重要因素，企業要達到永續的發展並持續保有競爭力，需要具備專業能力的人才，同時還需要對工作充滿動力、願意追求更高成就，甚至是對公司擁有共鳴與熱愛的人才。因此，這樣所謂的員工敬業度成為企業自我檢視的重要指標。

該公司自2017年開展員工的敬業度調查，2022年最新員工敬業度調查結果也在近期公布，全球員工敬業度高達八成，其中，細看員工敬業度的各方面表現，可以總結出3點；一、充滿競爭力的薪酬架構: 員工對於薪酬福利的滿意度超出市場均值13%，顯示LCY薪資福利在產業中具備高度競爭力。

二、國際輪調，跨部門整合訓練: LCY全球員工對於職涯前景與發展空間都有很高的自我意識與期待，對於企業提供的訓練及發展機會，員工滿意度也高出市場均值10%。

三、安全至上，絕不妥協: 全球員工對於安全文化達八成的認同感，顯示LCY對於安全的高標準，已成為員工的DNA。

李長榮化工劉文龍總經理表示：「想在變動快速的時代中保持高競爭力，治理關鍵在於人才永續，而適性揚才，建立員工所肯定並嚮往的企業文化，是鞏固人才資本的關鍵策略。」LCY的企業文化與員工特質互為結合與支持，員工勇於挑戰的精神、多元包容的態度以及對於永續地球的追求，就是李長榮的使命。同時，李長榮提供多元化、國際化、跨領域的教育訓練，滿足員工個人發展的期待，攜手挑戰全球材料科學版圖的競技場。

據了解，李長榮持續擴大全球佈局，向各國人才招手。近期正逢台灣求職旺季，公司推出「下一個傳奇 你來寫」雇主品牌活動，透過公司同仁的個人短影片分享，大方秀出LCY員工的多元特質：勇於挑戰（Go Beyond）、多元包容（Go Inclusive）或是環境永續（Go Green），自信展現企業活力。