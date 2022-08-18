缺車潮未緩解，和泰車下修今年銷售預估，總經理蘇純興表示，和泰的銷量將由15.5萬台降到14.7萬台，而對整體市場銷量預估也由46萬降低到43萬，同時，由於原物料價格仍維持高檔，因此也有價格調整的討論。

蘇純興表示，和泰今年第二季受到缺車影響，單季營收574.9億元，比第一季的611.73億元下滑，原本預估缺車潮下半年會緩解，但以目前情況看來，可能還要維持一陣子，最缺的車款則是高價車、油電混合車，因此下修了銷售預估，但由於國產部分的產能相對正常，因此市佔率反而會因此提高到約35%。

蘇純興也說，包括TOYOTA、Lexus都還有數千至一萬台的訂單未交車，而受到國際原物料價格未回檔，成本壓力大，也有價格調整的討論。

而和泰持股99.8%的和泰產險因防疫險理賠而虧損的認列影響，第二季稅後轉虧8.14億元，和泰產險也決定增資13億股、分3次透過特定人認購，但蘇純興表示，這是一次性的影響，明年應該就會恢復正常，而和泰車會全力支援產險。至於增資是和泰車直接認，透過投資公司認，或是引進其他新股東，他則說，都還在研議中。

但蘇純興也強調，此次和泰產險的防疫險理賠，對於集團也是一次壓力測試，公司營運並沒有問題，只要花一點時間就可以解決。