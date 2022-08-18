TOYOTA GR86今日上市發表3點開賣
國內車迷對於擁有賽車血統的車款一直都相當重視，TOYOTA GR86今日上市發表，第一批僅60台，預計今天3點開放預購，這款車融合GAZOO Racing賽道血統ALL NEW TOYOTA GR86，售價分別為152.8及156.8萬元。汽車達人推估，這款車早就吸引車迷目光，首批僅60台將出現秒殺搶購。伴隨GR86上市，TOYOTA品牌同時宣布將進軍Web3的元宇宙世界，發行TOYOTA在台灣的首款NFT – GaRage 86。
TOYOTA總代理和泰汽車（2207）18日假台中麗寶國際賽車場舉辦全新TOYOTA GR86上市發表會。TOYOTA 86自2012年正式導入台灣市場以來，引爆國內消費者對小型跑車的熱潮，累積銷售至今已突破2千台，今年更迎來10年一度的大改款，融合GAZOO Racing賽道血統，以GR86之姿正式登場。
此外，瞄準喜歡性能車的年輕客群，特別結合Web3創意行銷手法，發行TOYOTA首款GR NFT，伴隨GR86上市，TOYOTA品牌同時宣布將進軍Web3的元宇宙世界，發行TOYOTA在台灣的首款NFT– GaRage 86，首創將NFT結合「GR86半年免費試乘」的實體賦能，展現TOYOTA在虛實整合的大膽創意，是台灣難得一見的創舉。
汽車達人指出，這款車融合GAZOO Racing血統，1983年上市之AE86，是TOYOTA品牌最經典的後驅跑車，在日本、甚至全世界，均有熱情擁護者。TOYOTA在2012年發表TOYOTA 86，繼承經典後驅跑車之名，也獲得顧客一致好評。在全球車迷引頸期盼下，本次由GAZOO Racing團隊以「Smile behind the wheel」作為全新GR86的開發理念，並汲取眾多賽道經驗、量身調校性能，強化操控極限，傳承86熱血駕馭精神。
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