聽新聞
test
0:00 / 0:00
大同兩年內第五任總經理閃辭 公司回應了
大同公司（2371）甫上任僅49天的前總經理蔡維力，今（18）日早上以對員工發出公開信方式宣布請辭，公司方面早上仍對外表示，全力慰留，不過，下午對於2年內的第五任總經理閃辭，公司也發出新聞稿回應表示，蔡維力在任時間雖短，其對公司的貢獻與付出仍是值得相當的肯定，大同目前由王金來副董事長暫代總經理。
對於蔡維力請辭總經理一事，大同公司下午以新聞稿表，該公司總經理蔡維力因個人因素於今日請辭，雖經董事長全力慰留，但辭意仍堅。王光祥董事長表示，蔡維力先生於擔任大同公司總經理期間，給予經營改善諸多提點，對於事業部及業務亦相當支持，在任時間雖短，其對公司之貢獻與付出仍是值得相當的肯定。
此外，大同也指出，目前由王金來副董事長暫代總經理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言