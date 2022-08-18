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大同兩年內第五任總經理閃辭 公司回應了

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導
對於2年內的第五任總經理閃辭，公司也發出新聞稿回應表示，圖為大同公司外觀。聯合報系資料照
對於2年內的第五任總經理閃辭，公司也發出新聞稿回應表示，圖為大同公司外觀。聯合報系資料照

大同公司（2371）甫上任僅49天的前總經理蔡維力，今（18）日早上以對員工發出公開信方式宣布請辭，公司方面早上仍對外表示，全力慰留，不過，下午對於2年內的第五任總經理閃辭，公司也發出新聞稿回應表示，蔡維力在任時間雖短，其對公司的貢獻與付出仍是值得相當的肯定，大同目前由王金來副董事長暫代總經理。

對於蔡維力請辭總經理一事，大同公司下午以新聞稿表，該公司總經理蔡維力因個人因素於今日請辭，雖經董事長全力慰留，但辭意仍堅。王光祥董事長表示，蔡維力先生於擔任大同公司總經理期間，給予經營改善諸多提點，對於事業部及業務亦相當支持，在任時間雖短，其對公司之貢獻與付出仍是值得相當的肯定。

此外，大同也指出，目前由王金來副董事長暫代總經理。

大同

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