快訊

余苑綺傳已昏迷 老公突現身低調回應「2字」

林智堅論文抄襲案 中華大學：本周不會公布調查結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和泰車總座：汽車缺料太嚴重 下修全年車市預估

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
和泰車總經理蘇純興。聯合報系資料照
和泰車總經理蘇純興。聯合報系資料照

和泰車（2207）總經理蘇純興今（18）日表示，汽車缺料太嚴重，一個月等過一個月，情況還是沒有獲得改善直到九月還是缺料，和泰車下修全年車市至43萬台，比原先預期少了三萬台。

蘇純興表示，目前車是需求還是強勁，和泰車目前在手訂單就有一萬台Toyota 的訂單交不出來，Lexus有六千台。由於市場缺車好轉無望，和泰車下修全年車市至43萬台

和泰汽車今年初發表汽車市場展望，認為雖有全球疫情及車用晶片的不確定性，但台灣經濟穩定成長，且股巿、房市持續熱絡，加上國旅需求旺盛支撐，今年總掛牌數上看46萬台，有望改寫17年來新高。不過俄烏戰事爆發，加上晶片荒舒緩程度不如預期。

蘇純興表示，「像Q3的到貨狀況比想像更差，Q4更難樂觀」國產車還算好的，不過進口車缺車情況真的很嚴重，又以油電混合車（HYBRID）缺的更凶，這種狀況下，很難對今年車市有樂觀預期，現階段也只能期待明年供應轉穩，把缺口補回來。

蘇純興表示，缺料的問題一直無法獲得改善，疫情反反覆覆，俄烏戰事、各地封控、物流卡關等利空紛傳，「原本希望每個月能變好，追回一點」，但看來無望，將全年車市目標下修至43萬台，較原本預期的46萬台大減3萬台，下修幅度高達6％。

車市 和泰車

延伸閱讀

護國群山帶動科技產業園區產值 上半年破2500億元

穩得車用占比看佳 今年整體業績成長拚10%

7月車市國產車領軍開紅盤 HR-V單月銷售破1400台

Focus擊敗神車榮登最暢銷中型車 6月台灣車市成長16.8%

相關新聞

大同兩年內第五任總經理閃辭 公司回應了

大同公司（2371）甫上任僅49天的前總經理蔡維力，今（18）日早上以對員工發出公開信方式宣布請辭，公司方面早上仍對外表...

夜市是嫌惡設施？ 官方統計距離越近、房價愈高

不少人把夜市視為嫌惡設施，一般也認為夜市周邊房價比較低，但新北市地政局針對轄區七大夜市進行「夜市遠近與房價關係探討」，結...

和泰產險私募擬籌資百億 和泰車這樣說

防疫保單讓產險公司吃足苦頭，和泰產險決定增資13億股，和泰產大股東和泰車（2207）總經理蘇純興今（18）日在Toyot...

缺車潮未緩解 和泰車下修今年銷售預估

缺車潮未緩解，和泰車下修今年銷售預估，總經理蘇純興表示，和泰的銷量將由15.5萬台降到14.7萬台，而對整體市場銷量預估...

TOYOTA GR86今日上市發表3點開賣

國內車迷對於擁有賽車血統的車款一直都相當重視，TOYOTA GR86今日上市發表，第一批僅60台，預計今天3點開放預購，...

和泰車總座：汽車缺料太嚴重 下修全年車市預估

和泰車（2207）總經理蘇純興今（18）日表示，汽車缺料太嚴重，一個月等過一個月，情況還是沒有獲得改善直到九月還是缺料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。