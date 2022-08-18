和泰車總座：汽車缺料太嚴重 下修全年車市預估

和泰車（2207）總經理蘇純興今（18）日表示，汽車缺料太嚴重，一個月等過一個月，情況還是沒有獲得改善直到九月還是缺料，和泰車下修全年車市至43萬台，比原先預期少了三萬台。

蘇純興表示，目前車是需求還是強勁，和泰車目前在手訂單就有一萬台Toyota 的訂單交不出來，Lexus有六千台。由於市場缺車好轉無望，和泰車下修全年車市至43萬台

和泰汽車今年初發表汽車市場展望，認為雖有全球疫情及車用晶片的不確定性，但台灣經濟穩定成長，且股巿、房市持續熱絡，加上國旅需求旺盛支撐，今年總掛牌數上看46萬台，有望改寫17年來新高。不過俄烏戰事爆發，加上晶片荒舒緩程度不如預期。

蘇純興表示，「像Q3的到貨狀況比想像更差，Q4更難樂觀」國產車還算好的，不過進口車缺車情況真的很嚴重，又以油電混合車（HYBRID）缺的更凶，這種狀況下，很難對今年車市有樂觀預期，現階段也只能期待明年供應轉穩，把缺口補回來。

蘇純興表示，缺料的問題一直無法獲得改善，疫情反反覆覆，俄烏戰事、各地封控、物流卡關等利空紛傳，「原本希望每個月能變好，追回一點」，但看來無望，將全年車市目標下修至43萬台，較原本預期的46萬台大減3萬台，下修幅度高達6％。