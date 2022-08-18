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習慣難扭轉、開價偏離市場 全台真不二價銷售建案僅4％

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

住展雜誌抽樣統計全台50個標榜「不二價銷售」的新建案，比對其平均開價與實價登錄成交均價，結果顯示，僅有4％建案做到真正不二價，大部分建案仍留有議價空間，且50個不二價建案平均議價率約為7.07％。

住展雜誌研發長何世昌表示，自實價登錄實施後，不少建案紛紛打出「不二價」的銷售策略，盼能加速成交、縮短買、賣雙方議價時間，消費者買房也不再擔心成為「盤子」，甚至有人預期不二價時代來臨，但事實證明這一切只是傳說。

何世昌指出，「不二價」的定義，是指「不接受消費者討價還價，開價等於成交價」，倘若成交價與開價有絲毫落差，就不能稱為不二價。他認為，一來是國人購屋殺價習慣仍難扭轉，即使業者盼不二價銷售，最終仍需向市場妥協；其次，部份建案原始開價偏離市場行情，消費者並不買帳；還有與銷售手法有關，部份業者多有「早鳥優惠」，而折扣後的「早鳥價」使得不二價無法成立。

住展雜誌統計全台50個不二價建案發現，開價與成交價完全一致的「真不二價」建案僅有2個，占整體僅4％；議價率低於5％以內的建案則有17個，占比約34％；議價率介於5％～10％的建案有12個，占比為24％；議價率介於10％～15％的建案數也是12個，占比為24％；議價率高於15％以上的有4個，占比為8％。換言之，大部分不二價建案都可以殺價。

平均開價與平均成交價落差最大的建案位於北市大同區，每坪落差高達約13.9萬元。而在50個不二價建案中，議價空間最高的前三名依序位於新竹縣新埔、高雄市鳳山、宜蘭縣壯圍，議價率分別為21.85％、18.57％、15.90％；上述三個不二價建案的議價率，甚至比一般建案更大，顯示消費者遇到業者宣稱不二價銷售時，仍需謹慎應對。

建案 實價登錄

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