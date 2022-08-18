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不二價建案砍2成也成交 住展揭真不二價僅4%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

預售屋實價登錄上路，許多建案喊出不二價銷售，但住展雜誌抽樣統計全台灣50個標榜「不二價銷售」新建案，比對其平均開價與實價登錄成交均價，結果顯示，僅有4％建案做到真正不二價，大部份建案都仍留有議價空間，且50個不二價建案平均議價約為7.07％。

住展雜誌研發長何世昌表示，自實價登錄實施之後，不少建案紛紛打出「不二價」的銷售策略，盼不二價能夠縮短買、賣雙方議價時間並加速成交，消費者也期待買房不再成為「盤子」，甚至有人預期完全不二價時代即將來臨，但事實證明這一切只是傳說。

何世昌表示，所謂「不二價」，就是不接受消費者討價還價，開價等於成交價；倘若成交價與開價有絲毫落差，就不能稱為不二價。

住展雜誌統計全台50個不二價建案發現，開價與成交價完全一致的「真不二價」建案僅有2個，占整體比例僅4％。有三個比不二價還要狂，成交價居然高於開價，其他45個都有議價空間。

其中議價率低於5％的建案有17個；議價率5％～10％的建案12個；議價率10％～15％的建案數也是12個；議價率高於15％的有4個。

在50個不二價建案中，議價空間最高前三名分別位於新竹縣新埔、高雄鳳山、宜蘭壯圍，議價率分別高達21.8％、18.5％、15.9％。

何世昌表示，上述三個不二價建案的議價率，甚至比一般建案更大，顯示消費者遇到業者宣稱不二價銷售時，仍需謹慎應對。

至於3個建案的成交價比開價還高的建案，分別位於內湖、新莊、湖口，上述建案全案完銷成交均價，高於完銷時平均開價，原因與銷售速度太快，只調漲成交底價而未調整開價有關。

何世昌分析，不二價建案還有議價空間，一來是國人購屋殺價習慣仍難扭轉，即使業者盼不二價銷售，最終仍需向市場妥協；其次，部份建案原始開價偏離市場行情，消費者並不買帳。

第三，不排除少部份業者明知難達到不二價銷售目標，卻對外誇誇其談；最後則與銷售手法有關，部份業者多有「早鳥優惠」，而折扣後的「早鳥價」使得不二價無法成立。

示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

建案 實價登錄

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