亞昕攻商辦市場 拿下林口逾千坪地擬推百億住辦開發案

亞昕國際（5213）今（17）日公告與益昕投資共同簽訂新北市林口合建案，其中亞昕出資比為59%、益昕投資為41%；亞昕指出，該案土地面積約1,437.09坪，未來將朝住辦複合式開發案規劃，總銷初估破百億元。

亞昕今公告與持有公司11.38%的益昕投資、雙方將攜手合建新北市林口區力行段174~177、222、223、223-1、223-2、225、227地號等10筆土地、面積共1437.09坪。

亞昕表示，該案位於文化二路及信義路區段，鄰民視影視園區，預計2023年下半年啟動，總銷初估破百億元，未來將朝住辦複合式開發案規劃，未來全案完工後將成為區域地標性建築。

亞昕分析，林口地區目前就有五大進行中的大型園區開發計劃，光是林口段就有已完工的「林口新創園區」、斥資240億元打造的林口「國際媒體園區」，以及工一工業區轉型發展的「AI人工智慧園區」。

其中，面積廣達108公頃的「AI人工智慧園區」目前也已啟動，將發展低汙染及高科技產業，帶動區域供應鏈及產業群聚，區域商業辦公需求值得期待。