這一鍋餐飲集團新品牌「九初」 搶占台中勤美一級戰區

創立10年的這一鍋餐飲集團，首度跨出鍋物、燒肉品牌屬性，切入以麵食為主的家常料理，集團耗時一年籌劃研發，推出全新品牌「九初 流心脆皮煎餃」，主打煎餃、麵點及秘製漢方滷味等多樣豐富性餐點，首家旗艦店插旗台中美村路上，並於今(17)日試營運。

今天試營運首日，即吸引大批民眾排隊，為的就是9元優惠，等待11點開門，能夠搶先品嚐流心脆皮煎餃的美味。而業者也宣布，8月20日起將再推第二份半價、滿額涼拌小菜只要9元等好康優惠。

看準現代人對家常滋味的追求，以及相機先食的概念，這一鍋餐飲集團打造全新的平價實惠品牌「九初 流心脆皮煎餃」。全店訴求文青風格，外觀大片蔥鬱綠色彩，內部以暖和的百合白與溫潤的木作傢具交織，營造慢活般的愜意輕鬆環境，更將品牌識別塑造成餃子包覆豬仔造型，好拍又有趣。

據了解，「九初」台中首家旗艦店開幕營運後，預計今年底前還有兩家門市將在中部地區陸續開出，未來將逐步拓展至其他縣市。

這一鍋餐飲集團表示，「九初」延伸家中餐桌上的家常美味，餐點耗時一年研發完成，全店販售脆皮煎餃、水餃、麵食、湯包、湯品、熱滷味、涼拌小菜、回甘飲品共八項產品。

其中，餃子類選用新鮮直送的溫體豬肉，以及友善農耕的契作信義鄉高麗菜，以黃金比例內餡包入於薄度適中的1.65公釐麵皮中，成就一顆顆飽滿圓潤的煎餃，再以文火漫煎4分鐘，掀開鍋蓋滋滋作響，一粒粒招牌流心脆皮煎餃美味上桌。

緊接著經典醬燒牛肉麵升級推出，細緻有嚼勁的帶骨牛小排與軟嫩的老饕牛頰肉，雙拼極致肉感，再淋上6小時熬煮的精華高湯，蘊含各種蔬果鮮甜，以及炙烤牛骨的焦香味，一碗麵、一口湯在味蕾中香氣四溢。