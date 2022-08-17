快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

KYMCO落實永續 用廢料做時尚

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
光陽機車邀消費者一起落實永續。圖／光陽提供
光陽機車邀消費者一起落實永續。圖／光陽提供

國際機車大廠KYMCO受高雄市政府青年局邀請參與品牌聯名發布會，與永續設計師JUST IN XX周裕穎攜手推出聯名永續服飾，將製造機車所產生的廢料回收再利用，共同為10月在高雄舉辦的台灣設計展揭開序幕。

高雄市市長陳其邁表示，高雄孕育出許多歷史悠久的在地經典品牌，期盼透過此次與本土設計師及新創品牌的合作，激盪出無限的創意火花，也重新賦予經典品牌創新的精神與價值。KYMCO以電動機車品牌Ionex體現了企業所倡議的環保永續理念，不僅將環保議題融入生活場景，更積極創造新的可能；因此，在本次「高雄在地企業Ｘ青年設計師」的跨世代聯名中，KYMCO攜手台灣首位獲選進入紐約官方時裝週的品牌JUST IN XX設計師周裕穎，以「永續時尚」為設計主題，將機車製造過程中產生的廢料進行回收再利用，製作成環保永續服裝及配飾，並將在即將開展的2022台灣設計展中盛大展出。

光陽長期關心這片土地的永續發展，不論是積極佈局Ionex 3.0能源網絡與電動載具，更延伸多方觸角號召民眾一同落實永續理念。光陽Ionex日前重磅宣布「百萬好野人」活動，實現永續就從你我日常生活做起，廣邀全民一「騎」做環保。活動甫推出就獲得各界好評，爸爸、學生族爭先入手Ionex光陽電動機車，參與現金100萬抽獎活動，即日起至10月25日止，只要是父親或學生身份購車都還有機會各獨得100萬(每專案限1名)。

環保 光陽 電動機車

延伸閱讀

高雄今午豪雨這條路水淹半顆輪胎高 網譏「黃河支流」

高雄偏鄉6人赴柬埔寨工作 警主動關切確保無人受害

搶救高雄百年文史刻不容緩 古厝族人爭取登錄歷史建築

韓國瑜憶艾成高雄演出鼓舞人心　「他是個有朝氣的年輕人」　

相關新聞

看好中秋烤肉龐大商機 全聯「乾加生」策略拚檔期新高

超市龍頭全聯最大中元節檔期將落幕，迎來第三大強檔中秋節。全聯今（17）日表示，往年中元後業績會稍微退燒，故延續去年將中秋...

八方雲集踩油門！美國加速展店 2024建北加州中央工廠

八方雲集（2753）今（17）日召開法說會，董事長林欣怡提到旗下品牌八方雲集在美國的展店計畫，預計年底將再開一家新門市，...

鳳凰搶攻國旅再出招 推出到和平島當島主

鳳凰（5706）搶攻國旅商機再出招，目前國旅占營收比重達7成，吸引消費者目光，和平島公園今年首度推出24小時小島探索企劃...

艾成7樓墜落捷運出口亡 專家：凶宅這樣認定

藝人艾成今天在蘆洲捷運站共構大樓從7樓住處墜樓身亡，住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，依照內政部函釋，行為人在房屋「專...

入住北市門檻高 每兩間交易就有一間是小宅

永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料統計，台北市25坪以下的小宅交易占比，自2018年起已連續5年超過5成，每兩間房...

稱霸敦北！台塑家族最愛豪宅 低樓層單價衝188萬

北市松山區知名豪宅「華固名鑄」揭露新交易，今年7月三樓戶以2.62億元成交，拆算車位單價約每坪188.8萬元，較2017...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。