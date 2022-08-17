看好中秋烤肉龐大商機 全聯「乾加生」策略拚檔期新高

超市龍頭全聯最大中元節檔期將落幕，迎來第三大強檔中秋節。全聯今（17）日表示，往年中元後業績會稍微退燒，故延續去年將中秋節三天烤肉生意，拉長戰線為「中秋月」，採「乾（貨）+生（鮮）」策略，讓飲料或醬料搭配生鮮搶市，業績預估可達120億元，成長兩位數，迎戰家樂福。

全聯表示，往年中元節結束後，通常業績會往下走。去年因疫情升級，無法隨意在戶外群聚烤肉，但看好大家在家與親朋好友相聚，促使民眾改為在家烤，延伸出中秋在家烤肉龐大商機，全聯提倡「烤一天」變成「天天都能烤」，衝出上百億元業績。

今年中秋檔期延續去年策略，採取「乾加生」策略，大搶中秋烤肉商機。全聯觀察，民眾在中元節主攻乾貨，不過中秋節除了購買中秋烤肉，也會購買海鮮組合商品，因此今年推出相關組合之外，還有自有品牌「善美的」蔬果魚肉，以及熟食調理自有品牌「美味堂」助陣。

此外，今年強調乾貨，包括醬料、飲料等，尤其正值炎熱天氣，所以特別推薦可搭配氣泡水、椰子水等消暑飲料。

另外，今年也推出家電預購，看好去年光電烤盤預購，就賣出5,000台，抽油煙機熱銷2,000台，因此今年預購再推出11款排煙、無煙為訴求的必備廚電及用品。

在應景月餅方面，全聯推出預購名店月餅，還將推出超過10款現貨中秋小月餅、綠豆椪及鳳梨酥。去年檔期賣出超過4,000萬業績，最受歡迎的是鳳梨酥、土鳳梨酥，銷售數量最亮眼，今年有望搭上中秋送禮商機，再創一波高峰。

全聯主管表示，今年業績有望比去年表現更好，預估全檔期120億元，有望雙位數成長。

家樂福提到，近期各店開始迎接烤肉季，去年因疫情關係，中秋烤肉以在家烤為主，小家電烤盤成長約2倍。